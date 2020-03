Els EUA i Itàlia destinen 7.500 milions a fer front a la malaltia

L'expansió del coronavirus està provocant que diversos països estiguin aprovant partides econòmiques específiques per combatre la malaltia. Aquest és el cas dels Estats Units i Itàlia, que van coincidir en la quantitat que hi destinaran, 7.500 milions d'euros. Així, el Senat nord-americà va aprovar un pla de resposta per fer front a l'epidèmia un dia després que ho fes la Cambra de Representants, amb el que ara només falta l'esperada signatura del president, Donald Trump. L'aprovació de la mesura en un temps rècord es va produir gràcies a un acord al qual havien arribat els legisladors de demòcrates i republicans davant l'avanç de la malaltia, que als Estats Units ja ha causat més d'un centenar de contagis confirmats i onze morts.

Paral·lelament, el Govern italià va aprovar una partida per a ajudes famílies i empreses per la crisi del coronavirus, que ja ha infectat més de 3.000 persones i ha causat la mort de 148, sol·licitant flexibilitat pressupostària a la Unió Europea (UE). El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va explicar que s'han aprovat recursos per 7.500 milions d'euros per dotar de fons un decret amb «mesures extraordinàries i urgents», que s'espera que sigui aprovat la setmana que ve. Això suposarà una desviació de la despesa pública de 6.350 milions d'euros nets, va explicar el ministre d'Economia, Roberto Gualtieri.



Mesures radicals a Moscou

Per part seva, les autoritats de Moscou van anunciar que els ciutadans arribats des de països amb una «situació desfavorable» a causa del coronavirus -entre ells Espanya, Itàlia, França i Alemanya- hauran de sotmetre's un règim d'autoaïllament a casa seva durant catorze dies un cop retornin a la capital russa. La mesura afectarà també els ciutadans que tornin a la capital russa des de la Xina, Corea del Sud i l'Iran, segons estableix el decret signat per l'alcalde de la capital, Serguei Sobianin, que eleva l'alerta a la ciutat per l'amenaça de la propagació de la malaltia. El document afegeix que el gabinet d'emergència creat a la ciutat per gestionar la situació «funcionarà les 24 hores».

D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir que alguns països no s'estan prenent seriosament l'amenaça del Covid-19 i va demanar una total implicació dels seus governs en la lluita contra l'epidèmia, en lloc de deixar aquesta tasca únicament a les seves xarxes sanitàries. «Ens preocupa que alguns països no estiguin prenent-se el problema prou seriosament o que hagin decidit que no poden fer res», va alertar el director general de l'organització, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



«No és un simulacre»

Aquests països, dels que va rebutjar donar exemples concrets, «no estan mostrant el nivell de compromís polític que mereix l'actual amenaça que tenim», va assegurar Tedros, advertint que l'epidèmia de coronavirus «no és un simulacre».

L'OPEP va acordar defensar una retallada addicional de producció d'un milió i mig de barrils diaris per l'impacte de la malaltia, però per fer-ho haurà de convèncer Rússia, que fins ara s'ha resistit. «Donem suport una retallada de 1,5 milions», va explicar el ministre iranià de Petroli, Biyan Namdar Zanganeh, en sortir d'una reunió a Viena.

Pel que fa a l'Iran, el tancament de les escoles i universitats es prolongarà durant almenys un mes més a causa del coronavirus, que ha causat fins ara la mort de 107 persones. En les últimes hores s'han confirmat 591 nous contagis, i d'aquestes persones 15 han mort, va anunciar el Ministeri de Salut, que va apuntar que fins ara 739 malalts s'han curat.

A la Xina, la tendència descendent dels casos de nous infectats es manté, mentre que les restriccions que estan permetent controlar la seva propagació obstaculitzen la tornada a la feina.