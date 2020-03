La fira Alimentaria de Barcelona, ajornada fins al setembre pel coronavirus

Fira de Barcelona va decidir ajornar fins al proper mes de setembre la celebració conjunta dels salons Alimentaria i Hostelco, que havien de tenir lloc del 20 al 23 d'abril al recinte de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, a causa del coronavirus. «Davant l'actual situació internacional s'ha adoptat aquesta mesura amb l'objectiu de garantir una gran edició per als seus expositors i visitants, procedents de nombrosos països del món», va assenyalar en un comunicat Fira de Barcelona.

Alimentaria és un saló bianual sobre la indústria de l'alimentació que rep uns 150.000 visitants i que se celebra al costat d'Hostelco, la fira de l'equipament per a restauració i hostaleria. L'organització firal preveu que les dues cites deixin aquest any més de 200 milions d'euros a la ciutat. Cal recordar que fa unes setmanes va ser cancel·lat el Mobile World Congress (MWC), que té un impacte econòmic proper als 500 milions d'euros i havia de celebrar-se el passat mes de febrer a Barcelona, pel mateix motiu.

Per part seva, el Ministeri de Sanitat va confirmar la tercera mort per coronavirus -una anciana de 99 anys a Madrid- i més de 260 contagis, la major part d'ells localitzats a la Comunitat de Madrid, Catalunya, País Basc i Comunitat Valenciana, si bé considera que la incidència continua sent baixa respecte la Xina i altres països europeus. Per això, no veu necessari encara passar de la fase de contenció, va assenyalar el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

Sis-cents aïllats a Catalunya



Pel que fa a Catalunya, quatre nous casos van elevar a 32 el nombre d'afectats per coronavirus. Segons el secretari de Salut Pública, Joan Guix, aquests últims quatre casos confirmats són els primers «contagis de segona generació», és a dir, tots ells són contagis autòctons, que s'han infectat a Catalunya a través del contacte amb altres infectats que van contraure el virus a l'estranger. A més, al voltant de 600 persones romanen en aïllament domiciliari a Catalunya: no estan contagiades, sinó que són contactes de casos positius.

Entre aquests quatre nous casos n'hi ha un de greu: el d'un home de 50 anys de Barcelona que té patologies prèvies. Guix va assegurar que, encara que la seva situació és «greu», la seva vida no està en perill. Els altres tres casos són també de Barcelona i estan lleus, amb bona evolució. Es tracta de dues dones de 57 i 39 anys i d'un home de 34. El secretari de Salut Pública també va informar que s'està investigant si una dona de 29 anys que està greu en una UCI a Barcelona també està infectada de Covid-19. De moment, aquest no es considera un cas de coronavirus «donades les dificultats per fer una investigació epidemiològica», encara que «tot fa pensar que sí ho és». La dona evoluciona de manera «correcta» dins de la gravetat.

L'anciana de 99 anys que va morir a Madrid per coronavirus era una interna de la residència d'ancians de la Paz, on s'han detectat altres nou casos. El coronavirus s'ha propagat per un dels mòduls de la residència, amb una edat mitjana de vuitanta anys, i encara es desconeix el seu origen. El Govern madrileny va explicar que s'habilitaran zones d'aïllament o es limitaran els contactes, i es procurarà que aquelles persones amb símptomes no utilitzin les zones comunes.