Un usuari d'un centre de dia de gent gran a Valdemoro ha mort pel coronavirus, han confirmat a l'ACN fonts de la Comunitat de Madrid. En aquest centre hi ha 15 infectats més entre persones grans i treballadors, dels quals hi ha quatre a la Unitat de Cures Intensives en estat greu. A la població madrilenya de Valdemoro hi ha 20 positius en total. El centre ha suspès la seva activitat. Hi ha quatre morts pel coronavirus a l'Estat, dels quals dos a la Comunitat de Madrid.