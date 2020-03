El Govern aclareix que només Sanitat pot adoptar mesures

El Govern va aclarir que totes les indicacions sobre l'evolució del coronavirus i les mesures a adoptar per afrontar la malaltia les emet el Ministeri de Sanitat, després de la polèmica suscitada per una guia difosa pel Ministeri de Treball i Economia Social. La Secretaria d'Estat de Comunicació va reaccionar així al comunicat emès dimecres per la CEOE i Cepime, que van considerar un «greu error» de Treball el fet de difondre una guia d'actuació en l'àmbit laboral que, segons el seu parer, genera alerta i confusió en no correspondre's amb l'avaluació de risc efectuada pel Ministeri de Sanitat.

Per part seva, el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, va voler reivindicar la «gran tasca» que, segons el seu parer, està fent la ministra de Treball i Economia Social «per recuperar i ampliar drets laborals». Per part seva, Díaz, abans d'intervenir en un congrés d'Unió Professional, va defensar que la guia divulgada pel seu departament per afrontar la crisi del coronavirus en l'àmbit laboral només és una «transcripció» de les normes de l'ordenament vigent.