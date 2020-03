Corinna denunciarà el Rei emèrit als tribunals de Londres per amenaces

L'examiga de Rei emèrit Corinna zu Sayn-Wittgenstein denunciarà el monarca als tribunals de Londres per amenaces i l'assetjament que diu patir des de 2012, quan va sortir a la llum la seva relació després del viatge que van realitzar junts a Botswana, perquè no reveli secrets d'Estat que, segons ella, l'acusen de tenir en el seu poder. Així ho va explicar un portaveu de l'empresària, que apunta que a més del Rei emèrit, dirigirà també la seva denúncia contra el que llavors era director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), el general Félix Sanz Roldán, de qui assegura que està darrere de la «campanya» en contra seva i que la va amenaçar personalment al Regne Unit.

Segons la versió de Corinna, tot va començar arran que el Rei emèrit tingués l'accident a Botswana, ja que setmanes després casa seva i la seva oficina de Mònaco van ser «ocupades» per personal d'una empresa de seguretat del país. Dies abans havia rebut un missatge en què li comunicaven que havien contactat amb ella a través dels seus «amics de Madrid», fet pel qual ella va interpretar que tot estava relacionat amb el rei Joan Carles.

Corinna assegura que des de l'empresa de seguretat li van dir que es tractava d'una missió de protecció, però ella sospitava que es tractava d'una «tapadora» dels serveis secrets d'Espanya per emportar-se documents. Per això, afirma que va demanar explicacions al monarca i aquest li va dir que Sanz Roldán era qui estava coordinant l'operació.



Missatges de text

Amb el Rei emèrit, el número de telèfon del qual guarda a la seva llista de contactes com a John Smith, l'empresària alemanya es comunicava via misstges de text que ella ha adjuntat a una declaració jurada que va fer davant de notari per reforçar el que ja ha vingut denunciant públicament i que properament formalitzarà als tribunals britànics.

En un altre ordre de coses, la vicesecretària general del PSOE i portaveu al Congrés, Adriana Lastra, va afirmar que li sorprèn que hi hagi grups a la cambra baixa que plantegin novament una comissió d'investigació sobre el Rei emèrit quan «saben que no és possible constitucionalment». Lastra va demanar «respecte als procediments» i «rigor a l'hora de tramitar les iniciatives parlamentàries».

En aquest sentit, el president de la Generalitat, Quim Torra, va qualificar de «lamentable» el fet que el PSOE no doni suport a la comissió d'investigació. Segons va explicar el president català, «aquesta decisió sembla de el segle XVIII i no del XXI». Per aquest motiu, li va demanar a la formació que «reconsideri la seva postura».



Petició d'Unides Podem

Per part seva, Unides Podem va registrar al Congrés la seva pròpia petició de creació d'una comissió d'investigació perquè la Cambra indagui sobre «les presumptes irregularitats realitzades per l'excap de l'Estat vinculades amb les relacions diplomàtiques i comercials entre Espanya i l'Aràbia Saudita». Així, planteja que s'investiguin els presumptes comptes irregulars que el Rei emèrit podria tenir a Suïssa i altres paradisos fiscals i si va cobrar comissions del país àrab.