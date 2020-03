Dos avis eleven a deu les morts a Espanya

Dos avis de 90 i 91 anys amb patologies prèvies van morir ahir a Madrid i Vitòria i eleven fins a deu les víctimes mortals pel coronavirus a Espanya. Les últimes xifres del Ministeri de Sanitat xifren en 450 el casos confirmats de coronavirus arreu de l'Estat, 30 dels quals s'han recuperat de la malaltia.

En relació amb l'ancià de 91 anys, estava ingressat a l'hospital Infanta Leonor del barri madrileny de Vallecas, i se sap que presentava patologies prèvies de salut, segons ha confirmat el govern de la Comunitat de Madrid, on ja hi ha cinc morts pel Covid-19. I en el cas del País Basc, la víctima mortal és també un avi d'edat avançada –de 90 anys– que estava hospitalitzat al centre universitari Txangorritxu, a la província d'Àlaba, també amb problemes de salut previs al contagi del coronavirus. Les deu víctimes mortals per coronavirus a Espanya són persones d'edat avançada, d'entre 69 i 99 anys.

A diari es coneixen nous contagis del virus. Divendres a la tarda es van comptabilitzar 374 persones afectades, i ahir la xifra es va elevar en 67 nous casos més, segons les darreres dades facilitades pel director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitaries, Fernando Simón ahir en roda de premsa.

Simón va assegurar que almenys una trentena de pacients contagiats ja han rebut l'alta a Andalusia, Balears, Canàries, Madrid i País Basc. Algunes d'aquestes persones, tot i haver superat la malaltia, podrien seguir hospitalitzades per altres patologies, ha apuntat ell mateix.



Tres nous casos a Catalunya

El Departament de Salut de la Generalitat va confirmar ahir tres nous casos de coronavirus a Catalunya, que eleven la xifra d'afectats a les 49 persones. Els nous infectats són dues dones de 48 i 36 anys i un home de 51 anys. Segons el departament, 4 de les 49 persones afectades es troben en estat greu. Aquest divendres al vespre Salut havia confirmat la primera mort per coronavirus a Catalunya, una dona de 87 anys amb patologia prèvia.