Un funeral a Vitòria causa una seixantena de casos de coronavirus

? Un funeral a Vitòria fa dues setmanes s'ha convertit en el focus més important de propagació del coronavirus fins ara, havent causat una seixantena de contagis. La majoria dels assistents a la cerimònia provenien del municipi d'Haro, a la Rioja, i el govern de la regió ha aplicat mesures excepcionals per reforçar el control de l'aïllament domiciliari dels contagiats amb la Guàrdia Civil.

Els agents se centren en vigilar els habitatges on hi ha la majoria de les persones aïllades. Temen que no puguin respectar la quarentena domiciliària i que es produeixin nous contagis.

Dels 39 casos de la Rioja, el 82% està concentrat o té el seu origen a Haro, segons el govern d'aquesta comunitat autònoma. Incomplir les mesures d'aïllament comporta sancions de fins a 600.000 euros.

A més, alguns dels vint nou casos detectats ahir al País Basc també estarien relacionats amb el focus del funeral de Vitoria.

La consellera de Salut basca, Nekane Murga, assegura que tenen els casos identificats des de fa dies, així com els seus contactes i que treballen per evitar que es produeixi la transmissió a noves persones.