El príncep hereu fa arrestar tres membres de la família reial saudita

El príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohamed bin Salman, va ordenar ahir la detenció de tres membres de la família reial saudita, entre els quals hi ha el germà del Rei, un expríncep hereu i un cosí, per considerar-los com a amenaces per al seu mandat per la seva suposada traïció, segons el diari The New York Times.

Aquestes detencions s'han produït després de l'augment de la por en la societat per l'impacte que pot tenir el coronavirus sobre el preu del petroli, la principal font d'ingressos del país, i després de no haver tirat endavant els plans del príncep de diversificar l'economia saudita. Els arrestos no han estat confirmats per part del Govern saudita, encara que ho ha confirmat un membre de la mateixa família reial, segons una informació avançada pel diari The Wall Street Journal.

En concret, entre els detinguts s'hi trobaria el príncep Ahmed bin Abdulaziz, el germà petit del rei Salman, que va ser durant un temps una de les opcions per a la successió de la corona i aconseguir el tron. L'expríncep hereu Mohamed bin Nayef, també exministre d'Interior i candidat preferit pels Estats Units, havia desenvolupat llaços amb les agències d'intel·ligència estatunidenques durant anys.