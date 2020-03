Arrimadas liderarà Ciutadans en derrotar Igea a les primàries

La candidata oficialista de Ciutadans, Inés Arrimadas, va ser elegida nova presidenta del partit amb el 76,91 per cent dels vots dels militants, en unes primàries en què l'aspirant crític i vicepresident de Castella i Lleó, Francisco Igea, va obtenir el 22,32 per cent dels sufragis. El tercer candidat, un militant valencià desconegut, Ximo Aparicio, només va aconseguir un 0,74 per cent de la representació de la militància. La participació en aquestes primàries, en què podien votar 20.713 afiliats, va ser del 59,5 per cent (12.328), de les més altres dels darrers anys, 25 punts per sobre que la de les primàries del 2017.

La victòria d'Arrimadas s'esperava des de dilluns, quan es va conèixer que havia arrasat el seu rival en l'elecció dels compromissaris al congrés del partit. Amb el 78% dels 355 delegats a favor seu, la candidata s'assegura a més que el conclave del 14 i 15 de març aprovarà la seva estratègia i el seu model d'estatuts. El seu contrincant ni tan sols participarà en la cinquena assemblea de Ciutadans perquè va renunciar a postular-se com a compromissari. El resultat, tot i que clar, no ha estat tan contundent com pensava la candidatura la direcció provisional de Cs, demostrant una de les obsessions de Igea: «No érem set bojos».

Durant el cap de setmana, els 20.713 militants de Ciutadans amb dret a vot van poder triar entre el continuisme d'Arrimadas, que es presentava amb gairebé el mateix equip i el mateix model que va tenir Rivera, i el canvi de Francisco Igea, que va basar la seva campanya a fer una esmena a la totalitat a l'estratègia que va decidir Cs el 2019.

Poc després de conèixer-se els resultats, Igea va trucar per telèfon Arrimadas per felicitar-la per la victòria. Fonts del partit van explicar que, tot i la derrota, la sensació a la candidatura d'Igea és «bona», en haver trencat amb la idea d'«unanimitat» que traslladaven les votacions del Consell General de el partit. «Toca oferir als espanyols un partit que superi la dinàmica de trinxeres. Units i endavant», va escriure l'aspirant al seu compte de Twitter com a gest de complicitat cap al lema de campanya d'Arrimadas.

Per part seva, Arrimadas va agrair el seu suport als militants a través de Twitter: «Moltíssimes gràcies per desbordar d'il·lusió les primàries del nostre partit, companys. Seré la presidenta de tots els militants i treballarem sense descans perquè junts tornem aquesta mateixa il·lusió a milions d'espanyols».

Per a Arrimadas no va ser fàcil prendre la decisió de postular-se per a la presidència del partit taronja, segons van explicar des del seu entorn, perquè a banda dels motius personals relacionats amb l'embaràs del seu primer fill, pensava que encara no li havia arribat el moment de plantejar-se aquest escenari.

Però la catàstrofe electoral de la formació a les eleccions del 10 de novembre de 2019 i la dimissió d'Albert Rivera van precipitar els temps i Arrimadas va acceptar als pocs dies la «pressió» de la cúpula «riverista» que l'empenyia a fer el pas i el suport generalitzat que va interpretar en la militància.