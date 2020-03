El govern italià confina tot el país

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha decidit confinar la totalitat de la població pels efectes del coronavirus. Aquesta mesura, que entrarà en vigor aquest mateix dimarts després de la signatura del decret, estén la decisió acordada aquest cap de setmana que afectava la meitat nord de país a la resta del territori.

Segons Reuters, la decisió s'ha pres per protegir els ciutadans més vulnerables d'Itàlia que estaran més segurs a casa. La restricció inclou la restricció de moviments que no siguin per anar a treballar o per emergències. Així, totes les activitats esportives queden suspeses. La mesura afectarà més de 60 milions de persones.

El decret preveu prohibir els actes públics, tancar cinemes, teatres, gimnasos, discoteques, funerals i casaments, a més de les escoles i universitats. La mesura tindrà validesa fins al 3 d'abril.

Aquest mateix dilluns, un total de sis persones han mort en el marc dels motins carceraris pel decret que imposa més restriccions en els centres penitenciaris pel brot del nou coronavirus. Els presos més estan començant a demanar una amnistia.

463 morts pel virus a tot el país



La xifra de morts pel coronavirus a Itàlia ha tornat a disparar-se en les últimes 24 hores després de registrar-97 nous decessos que han situat el total de morts en 463, segons l'últim balanç ofert pel comissari extraordinari per a l'emergència, Angelo Borrelli.

En total, fins al moment s'han comptabilitzat 7.985 casos, inclosos 1.598 en l'últim dia, dels quals 4.316 es troben hospitalitzats amb símptomes. D'aquests últims, ha precisat, 733 estan ingressats en unitats de cures intensives.

Segons ha desglossat, només l'1 per cent dels morts té edats compreses entre els 50 i els 59 anys; el 10 per cent entre 60 i 69; el 31 per cent entre 70 i 79; i el 44 per cent tenen entre 80 i 89 anys. El 14 per cent tenen més de 90 anys.