Itàlia decreta l'aïllament de 16 milions de persones

Itàlia va començar ahir a implementar les mesures extraordinàries decretades pel Govern per intentar frenar l'expansió del coronavirus i que inclouen el bloqueig de la regió de Llombardia i d'altres 14 províncies –on viuen en total 16 milions de persones– però també nombroses restriccions a tot el país. Algunes d'aquestes draconianes normes es van posar en pràctica de seguida, com el tancament de museus, cinemes o llocs turístics fins al 3 d'abril per tota la geografia italiana –els col·legis ja estaven tancats des de la setmana passada– però no així l'aïllament total de les «zones vermelles» del nord.

Durant el dia, el trànsit per carretera, ferrocarril i aeri entre la capital llombarda, Milà, i Roma i altres parts del país no es va interrompre, mentre diverses regions del sud van anunciar que s'imposaran quarantenes a totes aquelles persones que arribin de les zones prohibides. El president del Govern italià, Giuseppe Conte, va signar de matinada el decret amb el qual es vol lluitar contra la imparable propagació del coronavirus, que ja ha causat 366 morts i més de 6.300 contagiats i ha convertit Itàlia en el principal focus europeu.

La norma aïlla pràcticament i paralitza una zona que inclou tota la regió de la Llombardia i altres 14 províncies italianes del nord: Mòdena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venècia, Pàdua, Verbano-Cusio-Ossola, Treviso, Vercelli, Novara, Asti i Alessandria. La mesura més extrema és la que prohibeix entrar o sortir d'aquest territori, excepte per comprovades exigències laborals o extraordinàries sotuacions per motius de salut.

I entre altres s'allarga en aquestes zones el tancament de guarderies, escoles de tots els nivells i universitats tant públiques com privades fins al 3 d'abril, i també es tanquen gimnasos, piscines, estacions d'esquí, centres culturals, discoteques, teatres, cinemes i pubs.

Se suspenen totes les manifestacions públiques i competicions esportives, excepte aquelles de professionals que s'hauran de realitzar a porta tancada, i es prohibeixen casaments i funerals. Es mantenen oberts bars i restaurants fins a les sis de la tarda, però mantenint un espai d'almenys un metre entre les persones.



Mesures reforçades

Per a la resta d'Itàlia es reforcen les mesures ja aprovades, com el tancament de col·legis, i es tanquen també els teatres, cinemes, museus i monuments. A Roma, com a tot Itàlia, els principals monuments i museus romandran tancats fins al 3 d'abril, en compliment del decret extraordinari. Després de filtrar-se la norma a la tarda-nit de dissabte, abans de la seva signatura, nombroses persones es van afanyar a agafar els últims trens de la nit que sortien de l'estació de Milà.

El cap de l'Estat Major de l'Exèrcit italià, el general Salvatore Farina, va anunciar que ha donat positiu en les proves de detecció de la malaltia que se li han practicat. Farina va aclarir que es troba bé i que està en aïllament al seu domicili. Hores abans s'havia informat que el president de la regió de Piemont, Alberto Ciri, va donar positiu i que les seves condicions són bones.



Alitalia suspèn vols

La companyia Alitalia suspendrà a partir d'avui tots els seus vols internacionals des dels aeroports de Milà i només seguirà operant els nacionals des de Milà Linate, però amb una reducció de les freqüències.

D'altra banda, el primer ministre txec, Andrej Babis, va llançar la proposta de prohibir als ciutadans italians viatjar a altres països d'Europa per evitar així el contagi del coronavirus. «Itàlia hauria de prohibir als seus ciutadans viatjar per Europa perquè no podem ordenar-ho per Schengen», va afirmar Babis.

Per la seva part, el ministre alemany de Sanitat, Jens Spahn, va recomanar cancel·lar tots els actes per als quals es prevegi una assistència superior a les 1.000 persones. «Com més lentament es propagui el virus, millor li podrà fer front el nostre sistema sanitari», va afegir. Spahn va explicar que és conscient de les conseqüències que això tindria per als ciutadans i per als organitzadors i va anunciar que buscaran fórmules per mitigar-les en els propers dies, però va destacar que «la salut pública ha de tenir prioritat».