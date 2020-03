Roben gent gran a casa aprofitant "falses proves" de coronavirus

La inventiva de lladres i estafadors s'actualitza. Aprofiten qualsevol situació o crisi per treure'n profit i perjudicar els més dèbils. A propòsit de l'alarma generada per les infeccions de coronavirus, s'han detectat casos d'intents de robatori a gent gran en els seus domicilis.



Creu Roja alerta a través de les seves xarxes socials que s'estan produint robatoris en domicilis, especialment de la gent gran per «sense ànima» que es fan passar per sanitaris o voluntaris de l'entitat. Segons informa l'organització, els delinqüents es presenten a les cases i, després alarmar sobre possibles contagis, ja que es tracta de població molt vulnerable, demanen entrar al domicili per fer-los la prova del Covid-19. En aquest moment, mentre un entreté la persona gran amb la prova és quan aprofiten per inspeccionar l'habitatge i cometre robatoris.





?? ALERTA ROBO



No, no estamos llamando a las puertas de las casas para hacer las pruebas del #coronavirus.#StopBulos #CruzRoja pic.twitter.com/8ytMnJYZRO — Cruz Roja en Álava (@CruzRojaAlava) March 3, 2020