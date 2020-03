Cataclisme al sector petrolier: «La situació que presenciem és inèdita en la història del mercat»

El preu del petroli es desplomava, ahir, mentre Rússia i l'Aràbia Saudita estaven a l'espera d'inundar el mercat amb cru barat en una guerra de preus sense quarter just quan el coronavirus està impulsant la primera contracció de la demanda des de 2009. Els antics aliats van prometre una ràpida retribució pel col·lapse de la reunió de l'aliança OPEP+ la setmana passada. El regne del golf Pèrsic va reduir els seus preus oficials del cru i està amenaçant amb una producció rècord. Mentrestant, el major productor de Rússia va dir que augmentarà la producció el mes vinent.

Els futurs del petroli van caure més del 30% a Nova York i Londres, la major contracció des de la guerra del Golf en 1991, abans de retrocedir a una caiguda del voltant de 20% i la caiguda lliure va repercutir en els mercats financers. Les accions estatunidenques van caure gairebé 6% i l'índex S&P 500 va descendir 18% respecte del seu màxim històric aconseguit el 19 de febrer. Tot el creixement anual que l'Agència Internacional d'Energia havia previst el mes passat –poc més de 800.000 barrils per dia– es va esvair i ara s'espera que la demanda es contregui en 90.000 barrils iaris. «La situació que estem presenciant avui és inèdita en la història del mercat petrolier», va dir el director executiu de l'AIE, Fatih Birol. El cataclisme dels preus repercutirà en la indústria energètica, des de gegants com Exxon Mobil Corp., les accions del qual van registrar la major contracció en 11 anys. Afectarà els pressupostos de països dependents del petroli, des de l'Iraq fins a Nigèria, i també podria donar nova forma a la política global, soscavant la influència de països com l'Aràbia Saudita. La lluita contra el canvi climàtic pot sofrir un revés a mesura que els combustibles fòssils es tornen més competitius enfront de les energies renovables. «Els mercats s'estan preparant per a preus del petroli a l'entorn dels 20 dòlars», diu Ellen Wald, presidenta de Transversal Consulting i membre no resident del Global Energy Center de l'Atlantic Council.

«No crec que la producció pugui guanyar aquesta guerra. No hi ha suficient demanda per a això. Aquesta és la diferència entre 2014 i avui», pronostica.