Comença el judici a Alex Salmond per catorze delictes sexuals a Escòcia

El judici a l'exministre principal d'Escòcia Alex Salmond es va iniciar ahir al Tribunal Superior d'Edimburg amb una gran expectació, ja que el polític independentista està acusat de catorze delictes sexuals contra deu dones quan estava al capdavant del Govern regional. Salmond, que va arribar a la cort acompanyat de la seva germana i sense fer declaracions als nombrosos periodistes que l'esperaven, nega totes les acusacions, entre elles un intent de violació i una agressió amb temptativa de violació, en més de dotze agressions sexuals. Els fets denunciats es van produir suposadament a diversos llocs d'Escòcia, que inclouen Bute House, la residència oficial del ministre principal, una discoteca i un restaurant.

Durant aquesta primera sessió del procés, que està previst que s'allargui unes quatre setmanes, es va constituir el jurat popular, format per 15 membres, que serà l'encarregat de decidir entre tres opcions: culpable, no culpable o no provat. En el cas que el veredicte sigui de culpabilitat, serà competència de la jutgessa Leona Dorrian, que ostenta el segon lloc judicial més important d'Escòcia (Lord Justice Clerk), dictaminar la sentència.

El judici va començar amb la compareixença de testimonis per part de la Fiscalia, en concret d'una de les demandants, tot i que la publicació dels detalls del que passi durant les sessions s'ha prohibit per preservar la identitat de les víctimes i evitar que la cobertura mediàtica entorpeixi un procés que atrau gran atenció pública. Alex Prentice és l'advocat que representa la Fiscalia i Gordon Jackson, el lletrat de Salmond, que també actua com a defensor de l'exconsellera catalana Clara Ponsatí en el procés d'extradició a Espanya que aquesta té obert a Escòcia. Salmond, de 65 anys, s'enfronta a penes de diversos anys de presó pels delictes que se li imputen i que s'haurien produït entre juny de 2008 i novembre de 2014.