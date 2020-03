Itàlia confina tot el país en doblar-se els contagis

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va anunciar que el seu Govern estén les mesures restrictives del nord del país a tota la península, fet pel qual es restringeixen els moviments a tot el ­territori per intentar contenir l'avanç del coronavirus. «No hi haurà una zona vermella, una zona restringida del país i una altra no. Itàlia estarà protegida en el seu conjunt. Es tracta d'evitar els moviments a tota la península, amb excepció de casos de necessitat, per motius laborals o de salut». La malaltia havia causat a Itàlia a l'hora de tancar aquesta edició 463 morts i hi havia més de 8.000 persones contagiades.

La por a la propagació del coronavirus a tot Itàlia i les mesures restrictives aprovades pel Govern per contenir el brot van provocar motins en una trentena de presons que van causar la mort de set reus a Mòdena (nord d'Itàlia) i diverses desenes de reclusos fugits a Foggia (sud).

La xifra d'infectats al món continua en ascens, amb més de 110.000 casos i més de 4.000 morts, però el focus d'atenció s'ha traslladat cap a Europa, amb una progressió notable de l'alarma a Itàlia, Espanya, França i Alema­nya, que ahir va registrar les seves dues primeres morts.

Amb l'escenari d'una epidèmia en expansió, el director general de l'Organització Mundial de la Salut va afirmar que «l'amenaça que hi hagi una pandèmia esdevé molt real». «És preocupant que tants països s'hagin vist afectats tan ràpidament, el nombre de casos mostra que l'amenaça de pandèmia és molt real, però aquesta podria ser la primera pandèmia en la història que siguem capaços de controlar», va assenyalar Tedros.

El precedent de la Grip A

L'OMS va declarar la seva última pandèmia global en 2009, amb la grip A, i en aquesta ocasió ha advertit que no hi hauria una hipotètica declaració oficial amb el Covid-19, ja que s'ha deixat d'utilitzar aquest terme en el seu mesurament d'epidèmies, tot i que la paraula podria utilitzar-se de forma col·loquial si importants focus de contagi es declaren als cinc continents.

El coronavirus avança també, encara que més lentament, a l'Amèrica Llatina i, així, l'Argentina va registrar divendres la primera mort d'un pacient amb la malaltia. Aquest continent s'havia mantingut al marge del coronavirus durant gairebé dos mesos, però actualiment registra 88 casos diagnosticats amb la malaltia.

Els EUA, amb 22 morts i una mica més de 550 casos, presenta un escenari molt diferent i de ràpida evolució. Ahir va autoritzar l'arribada del creuer Regal Princess a Florida, on se li havia prohibit l'entrada per la sospita de dos contagis entre els tripulants, que finalment ha estat totalment descartada.

Reunió a la UE

Europa reunirà tots els caps d'Estat i de Govern per coordinar els esforços contra el coronavirus. Segons el president del Consell Europeu, Charles Michel, la reunió tindrà lloc avui, però es farà per videoconferència per evitar els contagis. El Covid-19 ha causat ja 11.577 infectats a la Unió Europea, dels quals la gran majoria han aparegut a Itàlia, seguida de França, Alemanya i Espanya, segons les últimes dades del Centre Europeu per a Prevenció i Control de Malalties. Precisament ahir, Alemanya va comunicar les dues primeres morts al país a causa de la malaltia, concretament a l'estat federat de Renània del Nord-Westfàlia.

D'altra banda, el ministre francès de Cultura, Frank Riester, va confirmar que ha donat positiu en les proves de coronavirus, la qual cosa el converteix en el primer membre de Govern afectat per la malaltia. El ministre ha estat en els darrers dies a l'Assemblea Nacional, on alguns diputats també han estat diagnosticats amb la malaltia.