Madrid tanca escoles i universitats 15 dies pel coronavirus

El Govern de la Comunitat de Madrid va decretar la suspensió de tota l'activitat educativa durant 15 dies a partir de demà per evitar l'expansió del coronavirus a l'autonomia, que concentra la meitat de contagis d'Espanya (578) i on hi ha 17 morts. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va informar d'aquesta mesura, adoptada en un Consell de Govern celebrat ahir amb caràcter extraordinari per determinar els passos a fer. La mesura, va explicar Ayuso, afecta l'activitat docent presencial «a tots nivells»: escoles bressol, educació infantil, primària, batxillerat, centres de formació professional i universitats. Únicament els centres d'educació especial seguiran oberts.

El conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, va assenyalar que totes les mesures excepcionals preses per la Comunitat de Madrid estaran en vigor durant 15 dies a partir de l'11 de març, i que «poden ser prorrogables en funció de la situació epidemológica».

En aquest sentit, el Ministeri de Sanitat, d'acord amb les comunitats autònomes, va recomanar mesures com el teletreball i la flexibilitat horària laboral a la Comunitat de Madrid i a les ciutats de Vitòria i Labastida, totes dues a Àlaba, com a zones de transmissió comunitària de coronavirus «alta». En aquest sentit, Sanitat va reconèixer que a la Comunitat de Madrid i a Euskadi hi ha focus descontrolats. Ho va anunciar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una roda de premsa després del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (SNS) extraordinari celebrat per videoconferència, en què va informar que a Espanya s'ha passat d'un escenari de contenció a un altre de «contenció reforçada».

Aquest canvi comporta mesures «de distanciament» en l'àmbit educatiu que suposen la suspensió a partir de demà de les classes a tots els centres, també de les activitats complementàries, a les tres zones de transmissió alta, una mesura que ja havia anunciat el Govern basc al matí i la Comunitat de Madrid a la tarda.

A més, Illa va assenyalar que és aconsellable el teletreball sempre que sigui possible, així com la flexibilització de l'horari laboral i els torns escalonats. «Sé que són mesures que impliquen una alteració de l'activitat ordinària, però apel·lo a la comprensió, són mesures que considerem necessàries», va admetre el ministre.

El doble de contagiats

Va justificar la decisió en el fet que les últimes dades, que eleven a 1.204 els contagiats, el doble que diumenge, i a 28 els morts, «indiquen un canvi a pitjor de l'evolució de la malaltia» des de diumenge a la tarda. Però Sanitat i les autonomies també van acordar dirigir diverses recomanacions a tot el territori nacional, no només aquestes zones de transmissió alta, com són fomentar la cura domiciliària de la gent gran i que les persones amb malalties cròniques o amb multipatologies limitin en la mesura del possible sortir de casa i la seva activitat social.

En qualsevol cas, el consell del seu departament és evitar llocs concorreguts en què no és possible mantenir la distància de seguretat interpersonal d'almenys un metre. També va aconsellar evitar viatges innecessaris i va tornar a insistir que les persones que comencin a presentar símptomes respiratoris o febre es quedin al seu domicili i truquin als serveis sanitaris, així com en la importància de les mesures relacionades amb la higiene personal, que «potser siguin les més eficaces per prevenir el contagi».

Més notificacions d'aïllament

Paral·lelament, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van seguir amb la notificació d'aïllament a diversos afectats a Logronyo i a diferents municipis de La Rioja, de la mateixa forma que diumenge va fer a la ciutat d'Haro, on es concentren la majoria dels contagis.