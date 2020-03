Moncloa demana a les empreses que facilitin el teletreball

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha recomanat aquest dimarts a les empreses que facilitin el teletreball i que, en la mesura del possible, evitin tenir "presència obligatòria" en el seu entorn de treball per reduir el contagi per coronavirus.

Montero, en declaracions a la cadena SER recollides per Europa Press, ha afirmat que el Govern està recomanant que les empreses que "facin fàcil" que els treballadors puguin atendre les seves obligacions sense acudir necessàriament al seu lloc de treball.

Sobre la caiguda de les borses, la titular d'Hisenda ha indicat que els mercats viuen una situació de "volatilitat" que és "transitòria" i que es podria desenvolupar en forma de 'V', és a dir una caiguda pronunciada i posteriorment un rebot.

"L'important és que la volatilitat no afecti els mercats financers i esperem que estigui continguda i que els estats membres de la UE harmonitzin determinades polítiques per permetre que aquesta caiguda no sigui tan abrupta", va afirmar.

Finalment, sobre la possibilitat que el Govern vagi a revisar a la baixa l'estimació de creixement per a aquest any, situada al 1,6%, Montero va dir que dependrà de l'evolució de l'economia i que l'Executiu actuarà en funció de les informacions disponibles en cada moment, però va afegir que l'important és preservar la salut de les persones i sectors tan importants com el turisme.