Sánchez anuncia un pla de xoc contra la malaltia

El president de Govern, Pedro Sánchez, va anunciar que l'Executiu posarà en marxa «aviat» un pla de xoc contra el coronavirus i va demanar «unitat, serenitat i estabilitat» per tallar aquesta epidèmia. Sánchez, que va presidir la Comissió de Seguiment de la malalatia, va reclamar a tota la ciutadania que segueixi «al peu de la lletra» les indicacions davant aquesta epidèmia i que escolti amb atenció les recomanacions de les comunitats autònomes. Per part seva, el president del PP, Pablo Casado, va proposar al Govern el seu propi pla de xoc amb un «paquet de mesures extraordinàries i urgents» per frenar l'impacte econòmic del coronavirus. efe madrid