Tretze acusats confessen contractacions irregulars en la visita del Papa a València

Tretze dels vint-i-tres acusats en el judici per suposades contractacions irregulars a empreses de la trama Gürtel amb ocasió de la visita del papa Benet XVI a València al juliol de 2006 van confessar la seva participació en els fets després de pactar amb la Fiscalia a canvi d'una rebaixa de penes. Ahir va començar el judici d'aquesta peça de la trama de corrupció vinculada al PP, en què s'asseuen a la banqueta 23 acusats, entre ells l'ex-vicepresident tercer del Consell, expresident de les Corts i ex-director general de la Policia, Juan Cotino, i l'ex-director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) Pedro García Jimeno.

Igualment, van tornar a comparèixer en un nou judici els integrants de la cúpula de la trama, el seu líder, Francisco Correa; el seu número dos, Pablo Crespo, i el responsable de la xarxa a València, Álvaro Pérez, el Bigotes, els tres ja a la presó complint condemnes per altres peces del cas.

Les fiscals estimen que utilitzant gestions realitzades per Juan Cotino, que llavors era conseller d'Agricultura, els acusats van aconseguir que fossin adjudicats al grup de Correa contractes per a la instal·lació als carrers de València de pantalles i so per 7.493.600 euros i que es fes càrrec de la despesa la RTVV, amb uns sobrecostos que els asseguraven repartir beneficis.

Així es van repartir suposadament 3.387.197 euros de diners públics entre Pedro García Gimeno, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez i el també acusat José Ramón Blanco Balín, que portava la comptabilitat i la fiscalitat d'Orange Market, l'empresa de la trama a València. Per la seva banda, segons la Fiscalia, Cotino va rebre de les empreses del grup Correa com a regal una jaqueta valorada en 375 euros.

La vista va començar amb les qüestions prèvies en una sessió en la qual van manifestar la seva intenció de col·laborar amb la justícia i confessar els fets, fruit del pacte amb la Fiscalia Anticorrupció, tretze acusats, entre ells Pedro García Gimeno. En el seu escrit de conclusions provisionals, la Fiscalia demana per a ell 40 anys de presó, la major pena de les que sol·licita per al total de 23 acusats. També confessaran els fets en el mateix sentit Álvaro Pérez i José Ramón Blanco Balín, per als quals la Fiscalia demana 37 i 18 anys de presó, respectivament.



Instrucció acabada

D'altra banda, el jutge José de la Mata ha conclòs la instrucció del cas Gürtel amb el processament de 21 persones físiques i 19 jurídiques per delicte fiscal, delicte continuat de falsedat en document mercantil i blanqueig, entre ells els principals caps de la trama, Francisco Correa i Pablo Crespo.

Segons el magistrat de l'Audiència Nacional, Correa hauria percebut almenys 30,9 milions per la seva intermediació en la concessió d'adjudicacions irregulars, el cobrament de comissions i l'activitat de les seves societats d'esdeveniments i viatges, de les quals presumptament va defraudar 24,8 milions en concepte d'IRPF des de 1999 a 2009.