Espanya supera els 2.000 contagis per coronavirus i 47 morts

A Espanya ja hi ha 2.002 casos casos de persones afectades pel nou coronavirus, el que suposa 363 més que dimarts, quan s'havien registrat 1.639 casos, segons ha informat el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, després la reunió de el Comitè d'Avaluació i Seguiment de l'Coronavirus, que ha estat presidit aquest dimecres pel president de Govern, Pedro Sánchez.

Així mateix, segons el recompte fet fins al moment pel dapartamento que dirigeix Salvador Illa, 47 han mort i 136 s'han curat, sent la Comunitat de Madrid la regió que compta amb el 50 per cent de tots els casos d'afectats, amb el 66 per cent dels morts i amb el 81 per cent de tots els pacients que estan a l'UCI com a conseqüència de la nova coronavirus.

L'alta incidència que està havent del coronavirus a Espanya ha propiciat que en les últimes hores el Govern, en coordinació amb les comunitats autònomes, hagi aprovat diverses mesures per contenter la malaltia com, per exemple, el tancament de col·legis, instituts i universitats a Madrid , la Rioja, Vitòria i Labastida, principals zones afectades; la suspensió durant un mes dels viatges de l'Imserso; i la prohibició dels vols des d'Itàlia entre els dies 11 i 25 de març.

Així mateix, s'ha acordat la celebració a porta tancada dels esdeveniments esportius amb gran afluència de públic; la prohibició d'esdeveniments amb més de 1.000 persones a les regions més afectades; la consideració de malaltia professional la baixa de les persones que estan aïllades per coronavirus; la centralització de l'subministrament de productes útils contra el coronavirus; i la suspensió de les falles a la Comunitat Valenciana, entre d'altres.

Ara bé, Simón ha puntualitzat que "cap" de les mesures adoptades són "útils per si soles", sinó que han de ser "aplicables" per part de la ciutadania. "Per molt que es proposin mesures, es necessita el suport de la població perquè es puguin mantenir", ha avisat.