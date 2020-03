El Govern italià valora suspendre el pagament d'hipoteques

El brot de coronavirus continua fent molt de mal a una Itàlia confinada, ja que el nombre de morts s'havia elevat a l'hora de tancar aquesta edició a 631, amb un increment de 168 respecte a dilluns, segons va explicar el cap de la Protecció Civil, Angelo Borrelli. Els casos positius eren de 8.514 i 1.004 persones ja s'havien curat, de manera que el total de contagis des del principi de la crisi era de 10.149. Paral·lelament, el Govern italià preveu tirar endavant avui un decret amb mesures de suport a l'economia per fer front a l'impacte de la malaltia en el qual s'inclourà la suspensió del pagament d'alguns impostos i factures, així com de les quotes hipotecàries per a les famílies, segons la viceministra d'Economia d'Itàlia, Laura Castelli. El decret que inclou aquest paquet de mesures d'estímul i que serà aprovat avui al Parlament serà d'aplicació a tot el país, va explicar Castelli.

Els 168 morts en les darreres 24 hores es van registrat a Llombardia, on ja han perdut la vida 468 persones des del començament de la crisi del coronavirus. Segons Borrelli, dels morts en les últimes hores, per grups d'edat són: el 2% en la franja 50-59; el 8% en la franja 60-69; el 32% en la franja 70-79; el 45% en el de 80-89 i el 14% entre els ancians majors de 90 anys.

Per darrere de Llombardia, la segona regió més afectada és Emília Romanya, amb 1.533 casos positius i 85 morts, seguida de Vèneto, amb 856 casos i 26 morts. La decisió del Govern d'estendre les mesures restrictives a tot el país ja ha tingut les primeres conseqüències immediates: el Vaticà ha tancat la plaça i la basílica de Sant Pere fins al 3 d'abril.

El primer ministre, Giuseppe Conte, va mantenir una reunió amb líders dels partits de l'oposició per afrontar la situació i durant les converses va assegurar que «el Govern seguirà prenent totes les mesures necessàries per frenar amb rigor la propagació del brot i actualitzar aquestes mesures constantment». El president de Llombardia va demanar a l'executiu italià que aprovi accions encara més dures, com «el tancament de totes les activitats comercials no essencials» i «del transport públic local».

Per part seva, la Unió Europea (UE) posarà en marxa un fons que arribarà als 25.000 milions d'euros que s'utilitzarà per fer front a les conseqüències derivades del brot de coronavirus, segons va anunciar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, a la roda de premsa posterior a la cimera per videoconferència que van mantenir els líders del bloc comunitari.



Suport als sistemes sanitaris

La cap de l'executiu comunitari va detallar que llançarà aviat una proposta per alliberar 7.500 milions d'euros d'aquest fons amb càrrec al pressupost de la UE, així com que s'utilitzarà per donar suport als sistemes sanitaris dels estats membres, ajudar les pimes més afectades o actuar en el marcat laboral i assistir els sectors més vulnerables. A més de l'activació d'aquest fons d'inversions, la presidenta de la Comissió Europea va anunciar, en el pla econòmic, mesures per garantir que els països poden destinar ajuts públics a les empreses que tinguin problemes de liquiditat i «tota la flexibilitat» que contemplen les normes fiscals europees.



Viatge a Wuhan

Paral·lelament, les autoritats sanitàries xineses van informar d'un altre mínim de nous positius pel coronavirus en el mateix dia en què el president de país asiàtic, Xi Jinping, es va desplaçar a la ciutat de Wuhan, epicentre del brot i en quarantena des del gener. Es tracta de la primera visita del cap de l'Estat xinès a la zona, a la qual va acudir «per inspeccionar el treball de prevenció i control del nou coronavirus».