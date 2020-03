L'expresidenta del Congrés i diputada del PP Ana Pastor dona positiu en coronavirus

L'expresidenta del Congrés, actual vicepresidenta segona i diputada del PP, Ana Pastor, ha donat positiu en coronavirus. La diputada, que va ser ministra de Sanitat del 2002 al 2004, ho ha confirmat en una piulada a Twitter on ha detallat que des que dissabte a la tarda va començar a tenir febre, ha estat a casa seva "seguint indicacions mèdiques". Segons ha explicat ella mateixa, ahir va conèixer el diagnòstic però assegura que es troba "perfectament bé", sense febre ni altres símptomes. "Vull transmetre-us un missatge de tranquil·litat. Tenim una Sanitat excel·lent i magnífics professionals. Seguim tots les seves indicacions", insisteix.





Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas.