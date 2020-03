Segona persona en la història curada de la infecció de VIH

Curada la segona persona amb VIH del món: el «Pacient de Londres», una persona anònima i portadora de VIH que es va sotmetre l'any 2018 a un trasplantament de cèl·lules mare per tractar un limfoma. Fa un any va ser notícia perquè el virus havia remès tot i que el portador no prenia antiretrovirals. Ara, la revista The Lancet HIV, informa El Periódico, publica un estudi en què ha participat l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa (Barcelona) que confirma la curació d'aquest pacient, ja que 29 mesos després de sotmetre's al trasplantament continua sense haver-hi rastre de replicació del virus.

El «Pacient de Londres» és Adam Castillejo, que ha decidit sortir de l'anonimat en una entrevista a The New York Times en la qual explica que desitja ser «ambaixador de l'esperança». «No vull que la gent pensi: 'Oh, has estat el triat'. No, simplement va succeir. Estava en el lloc correcte, probablement en el moment correcte, quan va succeir», relata Castillejo al periòdic estatunidenc. Es va contagiar de VIH quan tenia 23 anys, en el 2003. Llavors el diagnòstic era una sentència de mort: «va ser una experiència molt aterridora i traumàtica», rememora.

L'any 2007, Timothy Brown, el «Pacient de Berlín», es va curar de la sida. Va ser la primera persona en la història de la medicina que, després de sotmetre's a un trasplantament de cèl·lules mare per a tractar una leucèmia, va quedar lliure del VIH. Les cèl·lules que li van trasplantar tenien una mutació anomenada CCR5 Delta 32 (CCR5d32), que va evitar l'entrada del virus. El cas del «Pacient de Berlín» va ser una fita en la investigació d'aquesta malaltia. Ara, la curació d'un segon pacient confirma que, lluny de ser un fet aïllat, la cura de la sida es troba cada vegada més a prop. La publicació a The Lancet HIV surt a la llum coincidint amb la Conference of Retrovirus and Opportunistic Infections (CROI), la conferència mundial més important sobre la sida, que s'havia de celebrar a Boston (els EUA) però que finalment se celebrarà de manera virtual a causa del coronavirus.



El «Pacient de Düsseldorf»

Però, a més, en aquest mateix congrés, el consorci IciStem (coordinat per IrsiCaixa, impulsat per La Caixa i el Departament de Salut de Catalunya) presentarà un tercer cas de remissió a llarg termini de VIH després d'un trasplantament de medul·la de l'os: el «Pacient de Düsseldorf», que fa 14 mesos que està sense el virus i sense prendre medicació antiretroviral.