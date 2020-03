La vacuna contra el COVID-19 pot trigar un o dos anys

La Federació Europea de la Indústria Farmacèutica (EFPIA) creu que "probablement" es trigarà un o dos anys a tenir una vacuna contra el coronavirus que "es pugui desplegar completament". Malgrat apuntar que "la recerca està progressant molt", la cap de polítiques científiques de l'organització, Magda Chlebus, assegura en una entrevista a l'ACN que és "difícil" que es pugui tenir una vacuna contra el virus "en qüestió de mesos". Pel que fa al subministrament de medicaments, el director de comunicació d'EFPIA, Andy Powrie-Smith, veu "poc risc" que hi hagi problemes de subministrament de medicaments a Europa, però alerta que no saber quant durarà el brot fa "difícil" organitzar el subministrament a llarg termini.

"Hi ha diverses vacunes que s'estan desenvolupant ara mateix i que haurien d'estar enllestides d'aquí a un o dos anys perquè ja s'ha fet molta feina durant els brots anteriors, com el SARS", assegura la directora de polítiques científiques de l'EFPIA, que remarca que ja hi ha "molt coneixement" sobre el coronavirus, cosa que pot "accelerar" el desenvolupament d'una vacuna. Amb diferents companyies investigant per trobar una vacuna, Chlebus veu "absolutament possible" que sigui una empresa europea la que ho aconsegueixi. "Hi ha moltes petites empreses de biotecnologia que estan treballant en vacunes, no és pot excloure que sigui europea", diu.

Però la indústria farmacèutica europea no només està centrada en trobar una vacuna contra el coronavirus, sinó que també investiga nous tractaments, antivirals i diagnòstics per identificar més ràpidament les persones contagiades. A més, no es tanca la porta a la possibilitat de trobar noves aplicacions a medicines ja existents que podrien bloquejar l'entrada del virus al cos. Trobar medicines per als "coronavirus del futur"La cap de polítiques científiques d'EFPIA alerta que no només cal preparar-se per a l'actual epidèmia de coronavirus, sinó també per a les que puguin venir en el futur.

Malgrat considerar que ara cal centrar-se en "trobar una resposta ràpida a l'epidèmia actual", la directora de polítiques científiques d'EFPIA avisa que també cal preparar-se per "fer front a tots els tipus de coronavirus en el futur". Segons Chlebus, "no és en absolut massa tard" ni per acabar amb el brot actual ni per fer-ho amb els que puguin venir en el futur. "Hem de trobar totes les vacunes i medicines potencials per fer front a tots els tipus de coronavirus en el futur", remarca.

