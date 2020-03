Biden, favorit per enfrontar-se a Trump en derrotar Sanders a quatre estats més

L'exvicepresident Joe Biden va aconseguir una decisiva victòria a les primàries celebrades dimarts a quatre estats dels EUA, en què es va distanciar del senador d'esquerres Bernie Sanders, el segon en competició per la nominació presidencial demòcrata per enfrontar-se al republicà Donald Trump en les eleccions del 3 de novembre. D'aquesta forma, Biden veu més a prop la seva nominació com el candidat que s'enfrontarà a Trump, en vèncer Sanders a Michigan, Missouri, Mississipí i Idaho.

Quan encara no es coneixen els resultats als estats de Washington i Dakota del Nord, on a l'hora de tancar aquesta edició continuava l'escrutini sense que els resultats donessin un clar guanyador, es dona per fet que la diferència entre tots dos s'ampliarà i que a Sanders li serà difícil recuperar-se. A falta que es completi el recompte, Biden hauria aconseguit 178 compromissaris, davant dels 111 de Sanders, del total de 352 que estaven en joc.

El senador confiava a poder repetir la victòria que va aconseguir fa quatre anys davant de Hillary Clinton a les primàries de Michigan, les més importants de la jornada electoral, però es va quedar en segona posició, fet que suposa un cop dur per a les seves aspiracions presidencials.



Esperances trencades

De fet, Sanders havia centrat gran part dels seus esforços de campanya a aconseguir una victòria a Michigan que li donés un «segon aire» després de les derrotes que va patir al «superdimarts» de la setmana passada, quan es va produir la recuperació de Biden.

Tot i haver tingut un inici molt decebedor en els primers compassos de l'actual cicle electoral, Biden ha anat recuperant terreny i a les darrers votacions va confirmat els bons resultats del «superdimarts» del passat 3 de març, afermant el seu paper de favorit absolut per aconseguir la nominació presidencial demòcrata.



Biden té el vot afroamericà

A més, les últimes primàries van confirmar també la seva superioritat en els estats conservadors del sud del país davant Sanders i en el vot afroamericà, la qual cosa el col·loca en millor posició per intentar aconseguir victòries demòcrates a llocs on els republicans surten a priori amb avantatge per a les generals.

En tot cas, malgrat el cop de dimarts, el senador es mantindrà en la pugna electoral demòcrata, on intentarà jugar totes les seves cartes diumenge a Arizona en el debat davant el seu rival. A diferència de jornades electorals anteriors, Sanders no va sortir a parlar la mateixa nit de les primàries, sinó que va esperar fins a ahir.