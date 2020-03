Condemnen Harvey Weinstein a 23 anys de presó per violació i agressió sexual a dues dones

Harvey Weinstein, el que va ser el productor de cinema més poderós de Hollywood, va ser condemnat a 23 anys de presó a Nova York per violació i agressió sexual a dues dones després d'un judici que ha donat veu a les seves víctimes i ha confirmat les reivindicacions del moviment feminista del #MeToo, que va catalitzar el seu escàndol. El jutge James Burke va desglossar la condemna de Weinstein: 20 anys per un acte sexual criminal en primer grau contra l'assistent de producció Mimi Haley, el 2006, i 3 anys per la violació en tercer grau de l'aspirant a actriu Jessica Mann, el 2013, delictes dels quals havia estat declarat culpable per un jurat, i a més va ordenar el seu registre com a agressor sexual.

La vista va durar menys de dues hores, però va ser tensa i emotiva, ja que Haley i Mann van pujar a l'estrada per relatar les seves doloroses experiències i les seves esperances davant el tribunal; i Weinstein, per part seva, va prendre la paraula per primer cop, abans de conèixer el seu futur, per expressar tant «confusió» com «remordiment» davant d'elles.

Les dues denunciants van entrar a la sala en grup al costat de les quatre testimonis cridades per la Fiscalia: Annabella Sciorra, Tarale Wulff, Lauren Young i Dawn Dunning, així com una amiga de la primera, Rosie Pérez; es van asseure a la primera fila de la bancada i es van abraçar abans de sortir amb somriures d'alleujament en conèixer la sentència.



Agraïment a les víctimes

La fiscal assistent del cas, Joan Illuzzi-Orbon, que havia demanat al jutge la pena màxima, de 26 anys, va agrair el seu «sacrifici» a les dones i va carregar contra Weinstein, un home poderós que es «va emborratxar de poder» i va ser descrit per alguns entrevistats durant la seva investigació com un «depredador», un «manipulador» i un «monstre», va afirmar.

La fiscal va donar pas a Haley, qui va testificar fa unes setmanes de manera gràfica com el productor li va practicar sexe oral a la força i ahir, amb veu ferma, va assegurar que «Harvey Weinstein va alterar el curs de la meva vida. Em pensava que estava sola en això, però he sentit històries increïblement similars. Això era el correcte. M'ha forçat a processar el que va passar». Haley va demanar una condemna «suficient» perquè Weinstein entengués el perjudici causat, en la mateixa línia que Mann, que va assenyalar que la màxima per a una violació en tercer grau són 4 anys i va reclamar una rendició de comptes. «Avui no em sento avergonyida. Vull ajudar els altres, he trobat la meva veu. Triï aquest nou futur, jutge».



Violació «evitable»

Mann va ser contundent en criticar que la seva «violació hauria estat evitable» i va recordar com l'«intocable» productor la va agredir malgrat haver-li dit «verbalment que no volia» relacions amb ell, a més de llegir definicions científiques sobre la «paràlisi induïda per la violació» per reivindicar davant la defensa que «és el comportament d'una víctima».