Espanya supera les 50 morts pel coronavirus

El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest dimecres les 18.000 hores 2.152 casos de coronavirus a Espanya i 50 morts, als quals cal sumar 8 coneguts posteriorment: tres a Catalunya, dos tant a Aragó com al País Basc i un més a Astúries.

Segons les dades ofertes pel Ministeri a les 18.00 hores d'aquest dimecres gairebé la meitat (1.024) es localitzen a Madrid, la comunitat més afectada juntament amb País Basc (225), la Rioja (185) i Catalunya (156).

Són les últimes dades del departament que dirigeix ??Salvador Illa, que a més ha informat de 138 altes des de l'inici del brot.

A més de Madrid, País Basc, la Rioja i Catalunya, les dades per comunitats són: Andalusia (90), Castella i Lleó (71), Castella-la Manxa (71) Comunitat Valenciana (65), Aragó (49), Navarra ( 46), Galícia (39), Astúries (39), Canàries (37), Múrcia (18), Balears (16), Cantàbria (12) i Extremadura (9).

Dos escenaris



Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha anunciat en la seva roda de premsa diària que s'espera que, si tot "va molt bé", en dos mesos podria no haver transmissió del Covid-19. Per contra, si la situació no evoluciona tan bé com s'espera, podria allargar-se fins als quatre o cinc mesos.

Quan hi hagi un descens de casos, caldrà esperar que l'últim pacient doni negatiu en dues ocasions i des d'aquí comptar fins a dos períodes d'incubació (1 mes en total) per assegurar la fi de la transmissió del Covid-19.

L'expert ha indicat, a més, que en uns nou o deu dies podrien començar a veure l'efecte real de les mesures que s'estan adoptant per frenar la progressió del coronavirus, sobretot en les comunitats de Madrid i la Rioja, i les localitats alabeses de Vitòria i Labastida, així com el municipi burgalès de Miranda d'Ebre.