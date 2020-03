La xifra de casos de coronavirus a Espanya s'eleva a 2.968 i la de víctimes mortals a 86

Els casos de coronavirus a Espanya s'han elevat aquest dijous a 2.968, cosa que suposa 816 més que dimecres a les 18.00 hores, el nombre de víctimes mortals per aquesta causa a 84, 34 més que dimecres, i ja s'han donat d'alta 189 persones, segons les últimes dades que ha facilitat el Ministeri de Sanitat.





La Comunitat de Madrid continua sent la que més afectats pel Covid-19 té, amb 1.388 persones, seguida del País Basc, que ja compta amb 346 casos, Catalunya (260), la Rioja (205), Andalusia (115), Castella-la Manxa (115), Comunitat Valenciana (94), Castella i Lleó (92), Navarra (73), Aragó (64), les Canàries (51), Astúries (47), Galícia (35), Múrcia (26), les Balears (22), Extremadura (19) i Cantàbria (16).

En les últimes hores no s'ha aturat la incidència del coronavirus, que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha declarat pandèmia, i ha afectat fins i tot a la ministra d'Igualtat, Irene Montero.

A més, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha hagut d'ajornar la seva compareixença en la Comissió de Sanitat al Congrés per explicar la situació del coronavirus, per sotmetre's a una prova per descartar, o no, el contagi. A aquesta prova sotmetran també tots els membres del Govern central i els reis.