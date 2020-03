El govern espanyol avançarà 2.800 milions d'euros a les comunitats autònomes pel sistema sanitari

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que transferirà 2.800 milions d'euros a les comunitats autònomes perquè els sistemes de salut pública puguin fer front a l'emergència derivada del coronavirus. Els diners serviran per "reforçar els serveis sanitaris", i seran un avançament dels pagaments a compte previstos en el sistema de finançament autonòmic. El govern espanyol també mobilitzarà uns 1.000 milions d'euros del fons de contingència dels pressupostos per a intervencions sanitàries prioritàries. "Garantirem el subministrament en tot moment de medicaments i de tot el material de protecció del vius a preus assequibles", ha afegit.

També hi haurà una dotació de 25 milions d'euros per combatre la pobresa infantil i perquè les famílies vulnerables puguin seguir cobrant beques menjadors encara que no hi hagi escola.