Itàlia ordena tancar tots els negocis menys els d'alimentació i les farmàcies

El govern italià ha ordenat aquest dimecres una nova mesura dràstica per intentar frenar l'expansió del coronavirus. Després de suspendre vols i posar el país en quarantena, ara l'executiu comanat per Giuseppe Conte ha anunciat que a partir de demà obligarà a tancar totes les activitats empresarials a excepció de negocis d'alimentació, farmàcies i parafarmàcies. Bars i restaurants no estan inclosos a l'excepció i, per tant, també s'hauran d'aturar. Se sumen als negocis que ja s'havien tancat fins ara, com cinemes, teatres o museus. Els centres educatius també estan aturats. El coronavirus ha comportat fins ara al país transalpí 827 morts i 12.400 contagis.

En un vídeo que Conte ha penjat a les xarxes socials afirma que caldrà esperar dues setmanes per comprovar l'efectivitat de la mesura, però no ha dubtat a assegurar que és necessària per contenir la malaltia. En aquest sentit ha advertit que pot no ser l'última mesura que es prengui.

En tot cas, el primer ministre italià també ha recomanat la població que no surti corrent a buscar menjar als supermercats perquè, ha dit, l'abastiment està garantit.