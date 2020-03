El regne unit prepara 34.000 milions per reduir l'impacte del virus

El Govern del Regne Unit ha proposat un paquet d'estímuls de 30.000 milions de lliures (34.300 milions d'euros), com a part dels Pressupostos per al 2020, per aturar l'impacte del coronavirus Covid-19 en l'economia britànica i combatre els possibles efectes d'una crisi. A més, el govern de Boris Johnson està estudiant suspendre temporalment les negociacions del Brexit. Van arrencar la setmana passa a Brussel·les i la segona ronda estava prevista per al 18 de març a Londres, però es podrien cancel·lar tal com ahir va avançar el ministre Michale Goven al Parlament.