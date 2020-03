El cap de la trama Gürtel declara que va compartir un compte a Suïssa amb el Rei emèrit

El cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, va declarar en el judici d'una de les peces de la trama que els seus diners a Suïssa els va gestionar Arturo Fasana i que els va col·locar en el compte Soleado, el mateix en què, segons li va dir el gestor, tenien els seus fons grans fortunes espanyoles i el rei emèrit. «Que expliqui Fasana que totes les grans fortunes espanyoles estan al mateix compte que la meva; gent molt important que està tot els dies a la televisió», va demanar Correa en el judici sobre presumptes contractes irregulars adjudicats a les seves empreses per a la visita del papa Benet XVI a València el 2006 durant la V Trobada Mundial de les Famílies.

L'Audiència Nacional jutja en aquesta peça de la trama de corrupció vinculada al PP 23 acusats, entre ells l'exvicepresident de la Generalitat, exdirector general de la Policia i expresident de les Corts Juan Cotino i l'exdirector general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, per als quals la Fiscalia demana 11 i 40 anys de presó, respectivament. Igualment, tornen a comparèixer en un nou judici de Gürtel els integrants de la cúpula de la trama, el seu líder, Francisco Correa; el seu número dos, Pablo Crespo, i el responsable de la xarxa a València, Álvaro Pérez, el Bigotes, els tres ja a la presó en estar complint condemnes per altres peces de el cas.

En la jornada d'ahir, Correa va explicar que Alejandro Agag, el gendre de l'expresident de Govern José María Aznar, li va presentar Blanco Balín, que es va oferir a gestionar els seus comptes i «crear una estructura» perquè estava guanyant molts diners amb diferents negocis a Llatinoamèrica. Va relatar que Blanco Balín el va portar a Ginebra (Suïssa) i li va presentar Arturo Fasana, «que té un despatx que porta grans fortunes espanyoles», i Dante Canonica, un altre gestor de comptes al país helvètic relacionat amb clients espanyols.



Diners no declarats

Correa va comentar que llavors tenia diners a Suïssa i a Mònaco -«òbviament, diners que no estaven declarats a Espanya»- i que li van obrir un compte al Credit Suisse. Segons el seu testimoni, els gestors li van demanar que no fes preguntes, però li van explicar que els seus fons passarien pel compte Soleado, «que és on estan passant les grans fortunes del país, inclosa les de el rei d'Espanya», en referència a Joan Carles I.



La petició del jutge

El president del tribunal va interrompre la seva declaració per demanar-li que no fes referències a l'anterior cap de l'Estat ni a altres persones que no poguessin defensar-se en no estar presents en el judici i Correa li va donar la raó, no sense abans dir que, si no havia parlat abans, era perquè tenia «por». Fasana va arribar a estar investigat en el cas Gürtel, tot i que la causa va ser arxivada per a ell la setmana passada. «Aquest senyor que està en el mateix compte que jo i té el doble de diners que jo està en llibertat, la justícia no és igual per a tothom», va afegir Correa.