El govern espanyol estudia la possibilitat de decretar l'estat d'alarma a Espanya

El govern espanyol ha debatut al llarg de les últimes hores la possibilitat de decretar l'estat d'alarma a Espanya per la crisi del coronavirus. Podria establir les bases jurídiques necessàries per poder adoptar després les mesures que es considerin necessàries per frenar l'expansió del virus com podria ser, per exemple, el tancament de les zones més afectades.

El president de l'Executiu, Pedro Sánchez, va deixar aquest dijous la porta oberta a aplicar aquest estat d'alarma, que recull l'article 116 de la Constitució espanyola, i des de llavors debat amb la resta de membres del Consell de Ministre sobre aquesta mesura.

Sánchez té previst oferir una declaració institucional des del Palau de la Moncloa a partir de les 14.30 hores d'aquesta tarda, segons ha anunciat el Govern. Aquesta compareixença es produirà després de la reunió que ha mantingut per videoconferència el grup interministerial de seguiment del Covid-19 que realitza cada dia el Ministeri de Sanitat.