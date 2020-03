El Govern mobilitza 18.225 milions amb crèdits, moratòria fiscal i ajudes

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir l'aprovació d'un reial decret llei que recull el paquet de xoc de mesures que mobilitzarà 18.225 milions per a pal·liar les conseqüències econòmiques del coronavirus, que inclourà l'ajornament i fraccionament de deutes tributaris per un termini de sis mesos sense interessos, amb una injecció de 14.000 milions d'euros en liquiditat a pimes i autònoms. També preveu una línia de crèdit de 400 milions per al sector turístic i una transferència de 2.800 milions per a les comunitats autònomes, entre altres mesures. El Govern català, per la seva banda, va anunciar una línia de crèdits de fins a 1.000 milions d'euros per a les empreses

Així ho va anunciar Sánchez en una compareixença telemàtica des del Palau de la Moncloa després del Consell de Ministres extraordinari pel coronavirus, durant la qual va explicar que el paquet busca protegir l'activitat mèdica i hospitalària garantint el subministrament de material sanitari, així com l'atenció social directa a les famílies, per ajudar en el tràngol davant el tancament de col·legis, protegir l'ocupació de petites i mitjanes empreses i autònoms perquè els efectes siguin «transitoris», al costat de mesures de suport a altres sectors productius com el turisme i els transports. «Cal superar la tempesta amb els menors estralls possibles», va afirmar Sánchez, que va lamentar que «moltes empreses, pimes i autònoms» s'estan veient afectats per l'emergència sanitària, amb la cancel·lació de comandes i la suspensió d'esdeveniments.



«Disciplina social»

Sánchez no descarta ara per ara haver de prendre cap altre tipus de mesura, inclosa la declaració de l'estat d'alarma. El president espanyol va insistir que es tracta d'una situació «dinàmica» i que per tant les noves mesures s'hauran d'anar adaptant al que succeeixi. Va insistir que sempre les adoptaran d'acord amb els «experts» i basant-se en criteris científics. Sánchez, a preguntes telemàtiques dels periodistes, tampoc va descartar un eventual tancament de Madrid, la comunitat més afectada, i va fer una crida a la responsabilitat ciutadana per superar la crisi. «Cal responsabilitat i disciplina social», va afirmar; i va demanar que es respectin les mesures d'higiene recomanades i s'evitin desplaçaments.