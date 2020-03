Madrid registra un augment de casos de coronavirus i tanca bars i restaurants

El conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ha informat aquest divendres que els casos de coronavirus registrats a la Comunitat de Madrid són ja "gairebé 2.000", enfront dels 1.388 d'ahir, i que en les últimes 24 hores han mort dues persones, el que eleva el total de morts a quaranta. Així mateix, hi ha 190 pacients ingressats en unitats de cures intensives (UCI), segons ha indicat Ruiz Escudero en una entrevista amb 'EsRadio'.

Per la seva banda, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterat la necessitat que els madrilenys evitin els desplaçaments innecessaris i les concentracions de persones, sobre el que ha indicat que "caldrà adoptar mesures més severes" per evitar aquestes aglomeracions.

"S'ha de valorar qualsevol pas en funció dels escenaris, no hem de descartar cap. Jo transmeto que no hi ha un escenari tancat, una altra cosa seria mentir als ciutadans. És important que tots adoptem les mesures que se'ns estan indicats", ha expressat durant una entrevista amb Onda Madrid recollida per Europa Press.

La Comunitat de Madrid tanca tota l'hostaleria des de dissabte

La Comunitat de Madrid ha decretat el tancament de tota l'hostaleria des de dissabte amb l'objectiu de frenar els contagis per coronavirus, segons han informat fonts de Govern a Europa Press.