La pandèmia del coronavirus supera els 4.700 morts

La pandèmia del nou coronavirus originat a la ciutat xinesa de Wuhan ha superat els 128.000 contagis i suma més de 4.700 víctimes mortals en més d'un centenar de països, segons dades de les autoritats sanitàries recopilats per la Universitat Johns Hopkins.

El balanç global del nou coronavirus actualitzat a les 9.30 hores d'aquest divendres comptabilitza un total de 128.343 persones contagiades en 116 països i territoris, 4.720 víctimes mortals i 68.324 persones curades.

Xina continua al capdavant com el país més afectat, encara que en els últims dies ha aconseguit frenar i contenir el brot, amb 3.172 víctimes mortals i 80.932 persones contagiades, majoritàriament a la província de Hubei, de la qual és capital Wuhan.

Itàlia és el país més afectat per la pandèmia després de la Xina, amb un total de 12.462 persones contagiades i 827 víctimes mortals. Per darrere se situa l'Iran, amb 10.075 casos positius i 429 víctimes mortals per COVID-19, la malaltia respiratòria generada pel virus. Corea del Sud es manté com el quart país més afectat, amb 7.869 casos positius i 66 morts.

França se situa com el cinquè país més afectat per la pandèmia, amb 2.284 persones contagiades i 48 víctimes mortals, mentre que Espanya suma 2.277 positius per coronavirus i 55 morts fins aquest divendres a les 9.30 hores. Alemanya ocupa el següent lloc, amb 2.078 persones contagiades i tres víctimes mortals, i els Estats Units comptabilitza 1.663 positius i 40 morts. La resta de països afectats sumen menys d'un miler de contagis.