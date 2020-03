Portugal declara l'estat d'alerta pel coronavirus

El Govern de Portugal ha decretat aquest divendres l'estat d'alerta, que mobilitza les forces de seguretat i de protecció civil, i ha anunciat una bateria de mesures per evitar l'expansió del coronavirus, fins i tot tancar tots els centres educatius.

"És una lluita per la nostra supervivència i per la protecció de la vida dels portuguesos", ha al·legat el primer ministre, António Costa, en una compareixença en què ha apel·lat a la col·laboració ciutadana per acatar les noves mesures.

En aquest sentit, ha subratllat que "el primer deure" de qualsevol ciutadà és el proïsme i ha apuntat que, "per negligència o desconeixement", podem posar en risc la salut d'altres persones, segons mitjans locals.

Costa ha comparegut al costat dels ministres de Sanitat, Treball i Economia per detallar les mesures que s'aplicaran a Portugal, entre elles tancar discoteques i reduir l'aforament a bars i restaurants, segons informen els mitjans portuguesos.

Els centres educatius de tots els nivells romandran tancats i els pares que s'hagin de quedar a casa per cuidar els seus fills podran percebre dues terceres part del seu salari. També s'han revisat els actuals protocols en el sector sanitari, de manera que s'eliminaran els límits de les hores extra.

El Govern de Portugal no preveu, per ara, rectificar els pressupostos generals en vigor per incloure les noves necessitats --l'executiu estima que les ajudes a pares costaran 294 milions d'euros--, però tampoc ho descarta.