Trump anuncia la suspensió de vols a EUA des d'Europa

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar que se suspenen tots els viatges des d'Europa al país nord-americà durant els propers 30 dies com a mesura de prevenció i control del nou coronavirus. Va deixar fora el Regne Unit i Irlanda, que no són a l'espai Schengen. Aquesta restricció comença avui a mitjanit i no afecta els residents permanents als Estats Units ni tampoc el comerç.

Des d'Aena, però, van matisar que els vols no s'han suspès, sinó que els Estats Units no permeten l'entrada de persones procedents de l'espai Schengen que no tinguin la nacionalitat nord-americana o la residència permanent.

Trump va recriminar a la Unió Europea que no hagi actuat abans per frenar el coronavirus ni hagi pres les mateixes precaucions que els Estats Units quan la crisi va esclatar a la Xina. Segons ell, un important número de contagis al país americà es deuen precisament a viatgers d'Europa. Trump va fer aquest anunci en un missatge a la nació des del despatx oval.

«Estem en un moment crític en la lluita contra el virus. Vam prendre una decisió per salvar vides prenent accions respecte a la Xina, i ara hem de fer el mateix amb Europa», va assegurar Trump.

En un primer moment, el discurs de Trump semblava implicar que la prohibició de viatges entre Europa i els Estats Units també afectaria el comerç, però la Casa Blanca va emetre un comunicat per aclarir que només s'aplica «al moviment de persones, no mercaderies». Per ara, als Estats Units hi ha més de 1.300 infectats per Covid-19 i una quarantena de morts.



400 vols compromesos

El tancament de fronteres dels EUA compromet fins a 400 vols a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, segons càlculs d'Aena a partir dels vols operats en aquestes instal·lacions al març de l'any passat. Això podria comportar la cancel·lació d'una mitjana de 14 vols diaris (set d'anada i set de tornada) que les aerolínies amb base a Barcelona operen diàriament entre el Prat i els Estats Units, que al març del 2019 van transportar uns 100.000 passatgers.

Per la seva banda, la Unió Europea va recriminar al president Trump que hagi vetat els viatges des d'Europa «unilateralment» i «sense consultar». En un breu comunicat conjunt, la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen i el president del Consell Europeu, Charles Michel, van defensar que el coronavirus és una «crisi global que no es limita a cap continent en concret». «Requereix cooperació en comptes d'accions unilaterals», van retreure als EUA. Tots dos van defensar que la Unió Europea està actuant de forma contundent per «limitar la propagació del virus».