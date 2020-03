Confirmen la multa a l'empresari que va simular fer un petó a Teresa Rodríguez

La Secció d'Apel·lació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) va confirmar íntegrament la sentència de la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de Sevilla que va condemnar l'empresari Manuel Muñoz, que va simular besar la parlamentària andalusa Teresa Rodríguez, al pagament d'una multa de 13.800 euros per un delicte d'abús sexual.

En la sentència, que es pot recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem, la Secció d'Apel·lació Penal desestima els recursos d'apel·lació presentats per la Fiscalia i per la defensa de l'acusat contra la sentència de l'Audiència de Sevilla que també el va condemnar a indemnitzar amb 2.500 euros la víctima.

L'alt tribunal andalús accepta els fets provats recollits en la sentència de l'Audiència de Sevilla, on es relata que el 20 de desembre del 2016 es va celebrar a la planta baixa de la seu de la Cambra de Comerç de Sevilla un acte al qual havia estat convidada la víctima en la seva condició de diputada del Parlament d'Andalusia per Podem, de la qual era portaveu.

El jutge relata que en un determinat moment, «de forma sorprenent i inopinada, sense dir res ni salutació prèvia, Muñoz va envoltar Rodríguez per l'esquena amb el seu braç dret, fent-la retrocedir contra un racó, al mateix temps que acostava el seu cos al d'ella i li posava l'altra mà sobre la boca besant a continuació la seva pròpia mà en el que simulava ser un petó als llavis a la parlamentària», fets que van tenir lloc en presència de la cap de Protocol, el president i un vocal de la Cambra de Comerç.

«Incapaç de reaccionar després d'allò succeït», la denunciant «va optar per abandonar el lloc de forma ràpida, acompanyada de la cap de Protocol, a qui va transmetre de manera immediata el seu malestar i indignació», segons la sentència de l'Audiència de Sevilla, que va absoldre l'acusat del delicte contra la integritat moral i del delicte d'atemptat dels quals va ser acusat inicialment.



«Va ser un abús sexual»

La coordinadora de Podem Andalusia va assegurar que condemna reafirma que l'«agressió va ser un abús sexual». Segons Rodríguez, és «fonamental en aquest cas que quedi clar el missatge a la societat que aquest tipus d'actituds no són bromes que es poden gastar impunement, sinó que hi ha un sistema judicial que protegeix les dones d'aquest tipus d'agressions». «Es tracta d'evitar que aquest empresari torni a tenir aquesta actitud amb altres dones que no tenen la mateixa capacitat per haver acudit als tribunals», va afegir.