Espanya denega l'asil al 94% dels immigrants rescatats per l'«Aquarius»

Espanya ha denegat l'asil al 94 per cent dels rescatats per l' Aquarius, el vaixell que va atracar al port de València al juny de 2018. Després de la mediàtica recepció dels 629 migrants que Itàlia es va negar a desembarcar, finalment 376 d'ells van formalitzar la seva sol·licitud d'asil a Espanya. Gairebé dos anys després, s'han analitzat amb prou feines 62 casos i només quatre han obtingut la protecció com a refugiats, segons va explicar El País a través de dades obtingudes del Portal de Transparència. Mig centenar de sol·licituds han estat rebutjades i vuit arxivades.

Un cop reben la notificació sobre la negativa, els sol·licitants perden el seu permís de residència, així com la seva autorització per treballar, fet pel qual els que ja viuen de manera autònoma sense dependre de la xarxa d'acollida estan obligats a deixar les seves ocupacions. Aquells que encara necessiten suport econòmic o estan fent algun tipus de formació també han d'abandonar-la. Després del rebuig de la seva sol·licitud, passen a viure en la irregularitat.

Entre els rescatats per l' Aquarius hi havia, principalment, sudanesos, nigerians, eritreus i algerians, a més d'altres 21 nacionalitats més, que van sortir de Líbia i van ser rescatats al Mediterrani Central. El grup, rebut al port de València per 2.300 persones -entre traductors, policies i assistents socials-, va tenir un tracte preferencial per part de les autoritats. Van comptar amb un permís de residència de 45 dies per realitzar els seus tràmits sense risc a ser expulsats i se'ls va donar prioritat perquè presentessin les seves sol·licituds i entressin en el sistema d'acollida.

Després de l'estudi d'aquests primers 62 casos, la comissió interministerial que analitza els expedients ha considerat que pràcticament cap compleix els requisits per obtenir l'estatus de refugiat, que protegeix als que tenen temors fundats de persecució als seus països per raons polítiques, de raça o religió.