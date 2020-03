Un jutge federal dels Estats Units deixa en llibertat l'exsoldat Chelsea Manning

Un jutge federal dels EUA va ordenar la posada en llibertat de l'exsoldat Chelsea Manning, la primera font de WikiLeaks, en determinar que el seu testimoni contra Julian Assange ja no és necessari. «La compareixença de Manning davant un gran jurat ja no és necessària. La seva detenció no serveix ja per a cap propòsit coercitiu», va dictaminar el magistrat Anthony J. Trenga, del Districte Est de Virgínia. Trenga també va donar per finalitzada la tasca del gran jurat en aquesta investigació.

L'ordre del jutge va arribar amb Manning, de 32 anys, hospitalitzada després que dimecres intentés treure's la vida en una presó de l'estat de Virgínia. L'exsoldat portava empresonada des del maig passat per negar-se a declarar sobre la revelació de secrets militars i diplomàtics a WikiLeaks i dijous tenia programada una vista amb Trenga.

Els seus advocats van insistir dimecres després de l'intent de suïcidi que Manning ja havia assegurat amb anterioritat que no trairà els seus principis, fins i tot si hi ha el risc de perjudicar-se a si mateixa. «Malgrat les sancions, que fins ara han inclòs un any d'anomenat empresonament 'coercitiu' i gairebé mig milió de dòlars en multes amenaçadores, ella segueix indestructible en el seu rebuig a participar en el procés secret d'un gran jurat que ella veu molt susceptible d'abús», van assenyalar els seus lletrats. Els advocats van recordar que abans d'aquest procés Manning ja va complir set anys en una presó militar «sota inusuals condicions difícils, incloent onze mesos de confinament solitari».

Malgrat l'ordre d'alliberament, el jutge va mantenir la multa de 256.000 dòlars per resistir-se a declarar davant el gran jurat.

Assange, per la seva banda, està detingut al Regne Unit amb una petició d'extradició per part dels Estats Units, on l'investiga un tribunal de Virgínia per espionatge.

Chelsea Manning, una exanalista d'Intel·ligència de l'Exèrcit dels EUA, va ser la responsable de la major filtració de la història de país, que va consistir en milers de documents classificats sobre les guerres de l'Iraq i l'Afganistan, així com cables del Departament d'Estat, el que va suposar un gran cop per a la diplomàcia nord-americana.



Trenta-cinc anys de presó

Va ser detinguda el 2010 i condemnada a 35 anys de presó, però va quedar en llibertat el 2017 després de rebre un perdó presidencial que va decretar l'expresident Barack Obama (2009-2017) pocs dies abans de deixar el poder. Obama va commutar la condemna a Manning perquè en el seu judici, que va finalitzar en l'estiu de 2013, va assumir la responsabilitat dels seus actes, va dir que es penedia d'haver filtrat els documents i va atribuir el seu delicte a la seva innocència (22 anys) i als seus problemes perquè la seva homosexualitat va ser mal rebuda durant la disciplina castrense. Durant els seus més de set anys a la presó, Manning va intentar suïcidar-se en diverses ocasions.