El mal temps ajudarà a quedar-se a casa

El temps acompanyarà i serà un aliat per quedar-se a casa en aquests propers dies i seguir així les recomanacions sanitàries per evitar el contagi per covid-19 ja que dos fronts atlàntics arribaran aquest cap de setmana i després d'un episodi de temperatures gairebé estiuenques tornarà la pluja , les tempestes, el vent i fins i tot les nevades, juntament amb un acusat descens tèrmic, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET)

Per al diumenge el portaveu anuncia que empitjorarà el temps per l'arribada d'un sistema frontal que travessarà la Península d'oest a est i a mesura que es produeixi aquest pas, se succeiran les pluges i xàfecs acompanyats de tempesta i que afectaran bona part de la meitat nord.