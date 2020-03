Mor una guatemalenca embarassada de 19 anys intentant saltar el mur fronterer dels EUA

Una dona embarassada de 19 anys de Guatemala va morir per la gravetat de les seves lesions, produïdes en caure de el mur fronterer que separa els Estats Units de Mèxic, van informar les autoritats nord-americanes i guatemalenques. La dona va ser identificada com a Mirian Stephany Girón Luna. El seu nadó, d'entre set i vuit mesos d'embaràs, no va sobreviure.

L'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera va responsabilitzar d'aquest succés els traficants de persones que l'havien animat a escalar el mur i van confirmar que treballaran al costat de les autoritats mexicanes per «trobar aquells responsables de posar en perill aquestes vides».

Segons la CBP, Girón, que viatjava amb la seva parella, va ser portada fins a la frontera i abandonada allà. Tots dos estaven escalant el mur quan ella va caure des d'una altura de més de 6 metres. La seva parella, que es creu que era el pare de el nadó, va trobar els agents de la Patrulla Fronterera i aquests van trucar a una ambulància.

Girón va patir hemorràgia cerebral, fractura de pelvis, i laceracions de fetge i ronyó. Provenia el del departament de San Marcos, a Guatemala, prop de la frontera amb Mèxic. La seva parella continua arrestat per la patrulla Fronterera. Tekandi Paniagua Flores, cònsol guatemalenc a Texas, va explicar que va parlar amb un familiar de Girón. «Ell afirma que si hagués sabut que els riscos eren tan alts, no ho hauria fet», va explicar Paniagua, tot afegint que pot recordar aalmenys set casos aquest any en què guatemalencs s'han lesionat en intentar escalar els murs fronterers dels Estats Units. El cònsol va assenyalar que aquests casos estan augmentant perquè molts immigrants de Guatemala i altres països centreamericans afectats per la violència i la pobresa no es rendeixen en massa a la Patrulla Fronterera.



Noves polítiques

Els canvis de la política «Romandre a Mèxic» i la prohibició de moltes sol·licituds d'asil han fet que sigui més difícil per a moltes persones romandre als Estats Units quan són atrapades. Els Estats Units ja han construït o reemplaçat prop de 220 quilòmetres de barreres frontereres amb Mèxic, amb diversos contractes adjudicats per a més construccions. Gran part de la frontera a El Paso i els seus voltants, davant de Ciudad Juárez, aMèxic, ja té algun tipus de tanca. La crisi del coronavirus no ha impedit en els últims dies al president Donald Trump deixar constància que la lluita contra la immigració és una prioritat. Dimarts passat va tuitejar: «Necessitem el mur més que mai!».