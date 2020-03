Polònia i la República Txeca se sumen a Dinamarca i Eslovàquia tancant les seves fronteres pel coronavirus

Polònia i la República Txeca se sumen a Dinamarca i Eslovàquia i també tancaran les seves fronteres pel coronavirus, segons la premsa internacional. Polònia prohibirà l'entrada d'estrangers a partir de diumenge i imposarà una quarantena als seus ciutadans que tornin. La República Txeca farà el mateix a partir de dilluns. Dinamarca ha tancat les fronteres per als no residents aquest dissabte al migdia fins al 13 d'abril. Amb la prohibició de vols, busos i trens i la imposició de controls fronterers, Eslovàquia també ha limitat des del divendres les entrades a tots aquells que no tinguin permisos de residència. A més, ha imposat quarantenes obligatòries per a tothom que arribi al país.