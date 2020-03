Trump declara l'estat d'emergència nacional als EUA

El president dels EUA, Donald Trump, va declarar ahir l'estat d'emergència nacional per tal d'eliminar totes les restriccions econòmiques a les taques de contenció del coronavirus al país. Aquesta decisió obrirà les portes a milers de milions de dòlars en fons d'emergència per aturar la pandèmia, que als Estats Units ha deixat almenys 41 morts i un total de 1.832 casos confirmats. Hores abans, Trump ja havia informat que el govern nordamericà començarà a retirar immediatament qualsevol restricció burocràtica sobre les proves del coronavirus per tal d'agilitzar els tràmits.