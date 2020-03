El decret d'estat d'alarma situa mossos i metges sota les ordres de l'Estat

El decret d'estat d'alarma que ha aprovat aquest dissabte el Consell de Ministres estableix que tots els treballadors públics de totes les administracions, així com les "autoritats civils", estiguin sota les "ordres directes" del ministre de Sanitat, Salvador Illa, per fer front a la crisi pel coronavirus. El text fa una especial referència als professionals sanitaris. A més, en el cas dels Mossos d'Esquadra, s'estableix que quedaran sota les ordres del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. També es podrà requerir l'actuació de les forces armades. La Generalitat mantindrà les competències de gestió dels serveis, però sempre sota les "ordres directes" de l'autoritat estatal.

Sobre la participació de l'exèrcit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que "està preparat".Pel que fa a l'àmbit sanitari, el govern espanyol estableix que "totes les autoritats civils de les administracions públiques" del territori espanyol, "i en particular les sanitàries", així com els funcionaris i treballadors al seu servei, quedaran sota les ordres del ministre de Sanitat. "Tots els mitjans sanitaris civils i militars, públics i privats, es posen a disposició del ministre", ha dit Sánchez



Intervenir centres sanitaris privats i indústria farmacèutica

El ministre de Sanitat també podrà impartir ordres per assegurar el proveïment del mercat i el funcionament dels serveis als centres de producció afectats per la falta de productes necessaris per a la protecció de la salut pública. Illa també podrà intervenir temporalment indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa. Això inclou els centres sanitaris de titularitat privada i també la indústria farmacèutica.A més, el ministre també tindrà la facultat de requisar temporalment tot tipus de béns i imposar prestacions personals obligatòries en els casos que calgui per a una adequada protecció de la salut pública en el context de la crisi sanitària actual.



Sota la direcció de Sánchez i quatre ministres

El decret de l'estat d'alarma aprovat pel Consell de Ministres extraordinari estableix que les funcions contemplades en el mateix estiguin sota la direcció del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de quatre ministres: Defensa, Interior, Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i Sanitat. La resta d'àrees que no formen part d'aquests ministeris concrets quedaran totes sota la competència del ministre Salvador Illa. Tots ells seran autoritats competents.