Localitzen els cadàvers de set immigrants morts per congelació en intentar entrar a Turquia

Els cadàvers de set immigrants que van morir congelats en intentar entrar a Turquia des de l'Iran van ser localitzats en una zona muntanyosa a la província de Van, al sud-est de país. Les víctimes, ciutadans de l'Afganistan, el Pakistan i Síria, van ser localitzats pels equips de rescat un quilòmetre dins de territori turc, prop de la muntanya Ararat, on la frontera discorre per sobre dels 2.500 metres d'altura. Les autoritats turques estimen que es tracta de part d'un grup de 13 migrants que es creu que van morir el passat febrer en ser sorpresos per una tempesta de neu a la frontera, però els seus cossos no havien pogut ser localitzats perquè la neu impedia l'accés a la zona. La frontera turc-iraniana és lloc habitual per al pas clandestí de migrants i tots els hiverns moren persones que intenten entrar a Turquia.