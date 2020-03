Marlaska assumeix el comandament de tots els cossos policials de l'Estat

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dictat una ordre aquest diumenge amb la qual estableix els criteris d'actuació amb "proporcionalitat i necessitat" de les Forces i Cossos de Seguretat del conjunt de país amb l'objectiu de complir amb les restriccions de Reial Decret pel qual es declara la situació d'estat d'alarma per fer front al coronavirus (Covid-19).

En la mateixa, assumeix el comandament de policies autonòmiques i locals per controlar moviments dels ciutadans i donar suport a la tasca sanitària, apel·lant al "deure cívic de col·laborar" amb els agents, amb risc per als incomplidors de ser sancionats "d'acord amb les lleis". Fonts de Govern van assegurar ahir a la nit que les sancions es regularan per la Llei de Seguretat Ciutadana i el Codi Penal.

Segons ha informat Interior, s'imparteixen "criteris comuns d'actuació" per a totes les Forces i Cossos de Seguretat, "que hauran d'actuar de forma coordinada sota el comandament del ministre amb l'objectiu de fer complir mesures com el control dels moviments, el suport a les tasques sanitàries, garantir el subministrament alimentari i de béns de primera necessitat o assegurar el funcionament de les infraestructures crítiques".

Assenyala en aquest sentit que "en tots els dispositius de seguretat es potenciarà la col·laboració i coordinació entre els cossos policials amb competència en cada àmbit territorial". També estableix "la col·laboració amb el personal de seguretat privada que presti servei en les instal·lacions o serveis afectats".

Centre de coordinació operativa

A aquests efectes, el Ministeri de l'Interior constituirà un Centre de Coordinació Operativa "que asseguri una transmissió permanent i continua d'informació amb les Forces i Cossos de Seguretat, ja siguin estatals, autonòmiques o locals, tant per a la difusió d'ordres i directrius d'actuació com per a la recepció i seguiment de les novetats que es produeixin ".

La resolució mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de Reial Decret i té com a destinataris les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat; els cossos de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, així com el personal de les empreses de seguretat privada.

L'objectiu d'aquesta ordre és "adequar a l'àmbit competencial del 'Ministeri de l'Interior" les mesures contingudes en el Reial Decret "en relació amb l'actuació operativa que per a la seva execució hagin d'assumir les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat". També regula mesures de protecció sanitària per a tots els policies.

Deure cívic i possibles sancions



Per executar aquestes mesures, la resolució assenyala que "la ciutadania té el deure cívic de col·laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions", i afegeix que "l'incompliment o la resistència a les ordres de l'autoritat competent serà sancionat d'acord amb el que disposen les lleis ".

Totes aquestes mesures s'aplicaran "d'acord amb els principis de proporcionalitat i necessitat, dirigits a protegir la salut i seguretat dels ciutadans i contenir la progressió de la malaltia", afegeix l'ordre del Ministeri de l'Interior. El Reial Decret dictat pel Govern estableix que totes les Forces de Seguretat de l'Estat, incloses les autonòmiques i locals, queden sota les ordres directes del ministre de l'Interior per "la protecció de persones, béns i llocs".

Precisament un dels objectius de l'ordre dictada per Grande-Marlaska és "garantir una acció concertada de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, els cossos de policia autonòmics, les policies locals i el personal i empreses de seguretat privada, per a la implantació i el compliment, en tot el territori nacional, de les mesures previstes en el Reial Decret ".

Suport a les autoritats sanitàries



L'ordre posa a disposició de les autoritats i dels professionals sanitaris "aquelles capacitats dels cossos policials que serveixin per auxiliar a les institucions i als professionals sanitaris davant de situacions en les que aquest auxili sigui necessari perquè pugui prestar assistència sanitària urgent a les persones que ho necessitin ".

En aquest sentit, s'indica que "es reforçaran les mesures policials de seguretat tendents a garantir el normal funcionament de centres sanitaris". Aquest reforç també s'aplicarà "en establiments d'elaboració, emmagatzematge i distribució de productes farmacèutics o sanitaris". "Quan sigui necessari en atenció a les circumstàncies, es donarà suport els desplaçaments dels serveis sanitaris o d'emergències", assenyala així mateix la resolució.

Llibertat de moviments



El Reial Decret dictat pel Govern introdueix una sèrie de limitacions per a la llibertat deambulatòria dels ciutadans. La resolució dictada per Grande-Marlaska s'indica en aquest àmbit que les Forces i Cossos de Seguretat "establiran dispositius de seguretat, fixos i mòbils, tant en les vies i espais públics com a la xarxa de transport, i en particular en aquells llocs o franges horàries que específicament es puguin veure afectats per les restriccions que s'acordin, per assegurar l'observança de les mesures limitadores de la llibertat ambulatòria".

"En tot cas, en l'actuació de les forces i cossos de seguretat es tindrà en compte la necessitat de garantir que els ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas necessari, així com la de permetre la mobilitat de personal pertanyent a entitats dedicades a la prestació de serveis essencials o a l'abastament i distribució de béns i serveis de primera necessitat", recull l'ordre.

Altres mesures

L'ordre aborda així mateix altres àmbits d'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat en aplicació del que disposa el Reial Decret dictat pel Govern. Els agents, per exemple, han de prestar el seu suport "a les mesures destinades a garantir el subministrament alimentari, i d'altres béns i serveis".

Assenyala també, entre altres elements, que "es reforçaran les mesures policials de seguretat tendents a garantir el normal funcionament de les infraestructures crítiques". Es duran a terme així mateix tasques de "suport a les mesures restrictives en relació amb l'activitat comercial, obertura d'establiments i actes de culte".

L'ordre també dedica un apartat a la protecció de la salut dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat. "Els funcionaris policials inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre, independentment del seu cos de pertinença, tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. S'observaran en tot cas les recomanacions i instruccions impartides en cada cas per les autoritats sanitàries en relació amb la prevenció de la transmissió de l'coronavirus ", assenyala el text.