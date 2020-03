Multes de 100 euros a presó per incomplir l'estat d'alerta

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat podran sancionar amb la Llei de Seguretat Ciutadana de 2015, la coneguda com a 'llei mordassa', i amb el Codi Penal a qui no compleixi les restriccions fixades pel Govern en aplicació de l'estat d'alarma decretat per fer front a la pandèmia per coronavirus. Hi pot haver sancions administratives d'entre 601 i 30.000 euros o presó, però només en casos extrems de desobediència ciutadana.

Segons precisen fonts del Ministeri de l'Interior, l'ordre d'aquest diumenge que regula els controls policials a tot el país el que busca al principi és informar els ciutadans de les restriccions en els seus moviments: es pot sortir de casa per anar a treballar o a un centre mèdic, tenir cura d'una persona dependent o anar al banc; també per a necessitats domèstiques com llençar les escombraries o passejar durant un moment al gos.

Des del departament que dirigeix ??Fernando Grande-Marlaska afegeixen que en cap cas s'articula un règim sancionar 'ad hoc' més enllà de la legislació vigent, remetent a 'Llei Mordassa' i al Codi Penal. Tampoc fa falta per part dels ciutadans que en els seus moviments portin algun tipus de salconduit.

El ministre ha dictat aquest mateix diumenge, hores després el Consell de Ministres que va aprovar ahir la declaració de l'estat d'alerta, l'ordre per la qual assumeix el control en última instància de les policies autonòmiques i locals, a més de Policia i Guàrdia Civil. També fa el mateix amb la seguretat privada. Per a això, ha creat un Centre de Coordinació Operativa.

ARTICLES PER ARRIBAR A SANCIONAR

Els policies, segons les citades fonts, podran recórrer a l'article 36.6 de la 'Llei Mordassa', una norma aprovada el 2015 entre fortes crítiques de l'oposició gràcies la majoria absoluta l'Executiu de Mariano Rajoy (PP) i que el mateix ministre Gran- Marlaska ha promès que derogarà, dins l'acord de govern de coalició entre PSOE i Unides Podem.

L'article 36 regula les infraccions greus, amb multes d'entre 601 i 30.000 euros, i en el seu punt sisè contempla sancions per: "la desobediència o la resistència a l'autoritat o als seus agents en l'exercici de les seves funcions, quan no siguin constitutives de delicte, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l'autoritat o dels seus agents o l'al·legació de dades falses o inexactes en els processos d'identificació ".

El Codi Penal també fixa en el seu article 556 penes de presó de tres mesos a un any o de sis a 18 mesos de multa als quals "es resisteixen o desobeeixin greument a l'autoritat o els seus agents en l'exercici de les seves funcions, o al personal de seguretat privada, degudament identificat, que desenvolupi activitats de seguretat privada en cooperació i sota el comandament de les Forces i Cossos de seguretat ".

El citat article del Codi Penal remet igualment a l'article 550, que regula el delicte d'atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, i de la resistència i desobediència.

En aquest cas s'inclou també "actes d'atemptat les comeses contra funcionaris docents o sanitaris que es trobin en l'exercici de les funcions pròpies del seu càrrec", amb penes de presó d'un a quatre anys i multa de tres a sis mesos si l'atemptat és contra autoritat i de presó de sis mesos a tres anys en els altres casos.

CONTROLS FIXOS I MÒBILS

La resolució dictada per Grande-Marlaska aquest diumenge indica que les Forces i Cossos de Seguretat "establiran dispositius de seguretat, fixos i mòbils, tant en les vies i espais públics com a la xarxa de transport, i en particular en aquells llocs o franges horàries que específicament es puguin veure afectats per les restriccions que s'acordin, per assegurar l'observança de les mesures limitadores de la llibertat ambulatòria ".

Fonts d'Interior avisen sobre la difusió d'un document apòcrif amb sancions per tractar-se d'una notícia falsa i insisteix que el Reial Decret de l'estat d'alarma "no crea un règim sancionador 'ad hoc". "El règim aplicable és la normativa habitual de cada dia", afegeixen abans d'insistir que els agents actuaran "amb diligència però sobretot aplicant criteris de proporcionalitat".

En una nota de premsa, Interior ha destacat aquest diumenge al matí la crida a la ciutadana perquè compleixin amb el seu "deure cívic" de confinar-se a casa i limitar els moviments a la fi de combatre la propagació de virus.