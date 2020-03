La Xina troba el primer pacient infectat per Covid-19

Un grup d'investigadors xinesos es prepara per treballar.

Encara que la Xina va experimentar ahir una lleu pujada dels contagis de coronavirus a causa dels casos «importats», el gegant asiàtic va superant gradualment la crisi sanitària més important de la seva història i, segons van anunciar les autoritats dijous, el pic de transmissions ja ha arribat a la seva fi. Segons les últimes dades oficials, els morts a la Xina sumen en total 3.189, mentre que el nombre d'infectats detectats fins ara arriba a les 80.824 persones, amb 65.541 pacients donats d'alta des que va començar l'epidèmia.

Ara, a més, sembla que les autoritats sanitàries del país creuen haver trobat el pacient 1, el primer contagiat amb la Covid-19. Segons una recerca del diari hongkonès South Xina Morning Post basada en dades governamentals, es tractaria d'un home de 55 anys natural de la província de Hubei –la capital de la qual és Wuhan–, el contagi del qual es remuntaria al 17 de novembre passat.

Al costat d'ell van ser nou les víctimes detectades: quatre homes i cinc dones. Segons el diari, es creu que tots ells tenien com a punt en comú l'assistència a un mercat d'animals exòtics, encara que no es descarta que hi hagi «fins i tot casos detectats abans».

Segons informa el South Xina Morning Post, els sanitaris haurien identificat almenys 266 persones que es van contagiar el 2019. L'1 de gener del 2020 ja eren 381, encara que la Comissió de Salut Municipal de Wuhan no va informar del primer cas fins al 5 de gener.

Trobar el primer pacient de coronavirus és molt important perquè els científics puguin dibuixar el patró de la transmissió de la Covid-19 i es pugui establir l'esquema de com es va propagar la pandèmia.

El nombre de casos de coronavirus «importats» a la Xina va superar ahir per primera vegada el de contagis locals, segons la Comissió Nacional de Salut xinesa, que en el seu últim recompte va comptabilitzar 7 nous casos procedents d'altres països i 4 domèstics, a la província de Hubei, on es va originar el brot.

El coronavirus va causar ahir 13 nous morts a la Xina per la Covid-19 enfront dels 7 registrats la jornada anterior.

La comissió va destacar ahir el fet que en tota la província de Hubei, incloent-hi la seva capital, Wuhan, no es va detectar cap nou cas sospitós de coronavirus durant les últimes 24 hores.